Тошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпилади

·0·Ўзбекистон
Тошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпилади

16 июнь куни Тошкент шаҳри V Тошкент халқаро инвестиция форумига мезбонлик қилади. Шу муносабат билан 16–18 июнь кунлари хавфсизлик чоралари доирасида пойтахтнинг айрим кўчаларида транспорт ҳаракати вақтинча чекланади.

ИИВ маълумотига кўра, Ислом Каримов кўчасининг Шароф Рашидов ва Фурқат кўчалари оралиғида, шунингдек Янги Ўзбекистон ва Истиқлол кўчалари атрофида ҳаракат вақти-вақти билан тўхтатилади.

Ислом цивилизацияси маркази атрофидаги айрим йўлларда ҳам чекловлар жорий этилади. Хусусан, Шароф Рашидов ва Абдулла Қодирий кўчалари чорраҳасидан Қорасарой ҳамда Нурафшон кўчалари кесишмасигача бўлган йўналишлар қамраб олинади.

Ҳайдовчилар учун муқобил айланма йўллар ташкил этилади. Тезкор хизматлар транспорти эса чекловлардан мустасно бўлади.

Шунингдек, форум кунлари юк автомобилларининг Тошкент шаҳрига кириши вақтинча тақиқланади. Улар Тошкент вилоятининг айланма йўллари орқали ҳаракатлантирилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКасаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаБугун, 10:59Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаФранцияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаКеча, 15:58Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиЎзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиКеча, 15:53Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаДам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаКеча, 15:40Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Кеча, 12:41Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Кеча, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди