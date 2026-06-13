Коррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқда

·19·Ўзбекистон
Коррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқда

Юртимизда ривожланиш кушандаси бўлган коррупция ва порахўрлик балосига қарши кескин ва муросасиз кураш олиб борилмоқда. Давлат ва жамият бошқарувида адолат ҳамда шаффофликни таъминлаш мақсадида жиноят қонунчилигига муҳим ва тарихий ўзгартиришлар киритилмоқда. Бугун, 13 июнь куни Олий Мажлис Сенатининг ялпи мажлисида сенаторлар томонидан коррупциявий қилмишлар учун жазо чораларини мисли кўрилмаган даражада кучайтиришни назарда тутувчи янги қонун лойиҳаси бир овоздан маъқулланди. Бундан буён порахўрлик ботқоғига ботган кимсалар учун қонун устуворлиги аяб ўтирилмаслиги қатъий белгилаб қўйилди.

Мазкур қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши билан Жиноят кодексига илк бор «коррупцияга оид жиноятлар» деган мутлақо янги атама расман киритилди ва бундай тоифага кирувчи қилмишларнинг аниқ рўйхати шакллантирилди. Бу эса суд ва тергов жараёнларидаги турли чалкашликларга бутунлай барҳам беради.

Порахўрлар муддатидан олдин қамоқдан чиқмайди!

Янги қонунчиликдаги энг шов-шувли ва қатъий чекловлардан бири — пора олган, пора берган ҳамда бу жиноий занжирда воситачилик вазифасини бажарган шахсларга оид бўлди. Эндиликда ушбу жиноятлар учун судланган шахсларга нисбатан жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш (УДО) институти мутлақо қўлланилмайди. Яъни, коррупцияга қўл урган кимсалар суд томонидан тайинланган жазо муддатини панжара ортида тўлиқ ўташга мажбур бўладилар.

Шунингдек, мансаб ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилган ҳолда фирибгарлик содир этиш қилмиши Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисмидан оғирроқ бўлган 4-қисмига ўтказилди. Бу дегани, мазкур жиноят учун илгари энг юқори жазо 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш бўлган бўлса, эндиликда айбдорлар 10 йилгача панжара ортига равона қилиниши мумкин.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Сенат томонидан маъқулланган ушбу қонуннинг энг муҳим йўналишлари ва киритилган ўзгартиришлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жиноят тури ва ўзгартиришлар

Илгари қандай эди?

Янги қонун бўйича тартиб

Назорат тизимидаги ўзгаришлар

Санкция кучайтирилган соҳалар

Пора олиш, бериш ва воситачилик

Муддатидан олдин чиқиш имкони бор эди

Шартли озод қилиш (УДО) тақиқланди

Ҳисоб палатасининг комплаенс назорат вазифаси бекор қилинди

Давлат харидлари ва бюджет тизими

Мансабни суиистеъмол қилиб фирибгарлик этиш

Максимум 8 йилгача қамоқ жазоси

Энди 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш

Давлат бошқарувида вазифалар такроланиши олди олинди

Хусусий (нодавлат) ташкилот хизматчисини сотиб олиш

Хизматчиларни сотиб олиш ва «ғаразгўйлик» мезони

Қонун билан нафақат давлат сектори, балки нодавлат (хусусий) ташкилотлар хизматчиларини ҳам пул ёки моддий бойликлар эвазига оғдириб олиш (сотиб олиш) жинояти учун жавобгарлик сезиларли даражада оширилди. Жиноят кодексининг бир қатор моддаларига қилмишнинг «ғаразгўйлик ниятларида» содир этилиши жазони оғирлаштирувчи янги квалификация белгиси сифатида киритилди.

Бундан ташқари, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда давлат харидларини амалга ошириш ва бюджет тизими маблағларини талон-торож қилиш, қонунбузарликларга йўл қўйиш билан боғлиқ ҳолатлар учун маъмурий жазо чоралари янада кескинлаштирилди.

Сенаторлар фикри: Халқ вакилларининг таъкидлашича, ушбу янги ҳуқуқий механизмларнинг ҳаётга жорий этилиши юртимизда жиноят учун жазонинг муқаррарлигини таъминлашга, давлат маблағларининг талон-торож қилинишига чек қўйишга ҳамда халқаро майдонда Ўзбекистоннинг нуфузини янада юксалтиришга хизмат қилади.

Юртимиздаги коррупцияга қарши кескин курашлар, қонунчиликдаги энг сўнгги шов-шувли ўзгаришлар, Сенат қарорлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонОлий МажлисСенатУголовный кодекс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиТошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиБугун, 12:18Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКасаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаБугун, 10:59Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаФранцияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаКеча, 15:58Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиЎзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиКеча, 15:53Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаДам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаКеча, 15:40Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Кеча, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди