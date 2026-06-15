Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқда

·0·Ўзбекистон
Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқда

2026 йил 1 сентябрдан эрта никоҳ ёки никоҳ тузиш тартибини бузиш ҳолатлари ҳақида хабар берган шахслар рағбатлантирилиши мумкин.

Қарор лойиҳасига кўра, бундай ҳуқуқбузарликлар учун ундирилган жарима маблағларининг 15 фоизи хабар берган шахсларни мукофотлашга йўналтирилади.

Мазкур ташаббус аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек, уларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг олдини олиш мақсадида ишлаб чиқилган.

Ички ишлар вазирлиги, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва Иқтисодиёт ва молия вазирлигига мукофотлаш тартибини ишлаб чиқиш вазифаси юкланмоқда.

Лойиҳа қабул қилинса, эрта никоҳ ва қонунга зид никоҳ маросимларига қарши курашда жамоатчилик иштироки кучаяди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБугун, 10:46Ўзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиЎзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиБугун, 09:59Шавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиБугун, 07:22Тўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиТўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиБугун, 06:48Сергели машина бозорида рақамли тизим ишга тушдиСергели машина бозорида рақамли тизим ишга тушдиБугун, 06:40Вояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланадиВояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланадиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган