Жорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилинди
Ёз фасли ўзининг иссиқ ва шиддатли нафаси билан юртимиз бўйлаб давом этмоқда. Айниқса, деҳқончилик, боғдорчилик ва бутун қишлоқ хўжалиги тармоғи учун айни масъулиятли палла бошланган. Таниқли иқлимшунос олим ва об-ҳаво экспертларидан бири Эркин Абдулаҳатов жорий ҳафта давомида Ўзбекистон ҳудудларида кутилаётган метеорологик ўзгаришлар ҳамда уларнинг аграр соҳага кўрсатадиган таъсири ҳақида ўзининг муҳим таҳлиллари ва фойдали тавсияларини тақдим этди.
Ҳафта бошидаги жазирама: Суғориш ишларида нималарга эътибор бериш керак?
Ҳафтанинг дастлабки кунларида республикамизнинг айрим ҳудудларида иссиқлик даражаси юқори нуқталарга кўтарилиши прогноз қилинмоқда. Бу эса ўз-ўзидан экин майдонларига қўшимча эътибор талаб этади:
Жануб ва чўл зоналаридаги вазият: Ҳафта аввалида мамлакатимизнинг жанубий вилоятлари ва чўл зоналарида ҳаво ҳарорати +40°C... +42°C даражагача кўтарилиши кутилмоқда.
Экинлар хавфи: Бундай юқори жазирама айни ривожланиш палласида бўлган ғўза (пахта) ҳамда бошоқли дон экинларида табиий намлик танқислигини (сувсизликни) кескин юзага келтириши мумкин.
Олимнинг тавсияси: Иқлимшунос деҳқон ва фермерларимизга бундай шароитда суғориш ишларини кундузи эмас, балки қуёш тиғ бермаган вақтларда — эрта тонгда ёки кечки салқин пайтларда амалга оширишни қатъий маслаҳат беради.
Қуйидаги метеорологик таҳлил жадвали орқали ҳафта давомида кутилаётган табиат ҳодисалари ва уларнинг деҳқончилик хўжаликлари учун фойдали ҳамда хавфли жиҳатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳафтанинг кутилаётган даврлари
Ҳаво ҳарорати ва табиат ҳодисалари
Таъсир этувчи асосий ҳудудлар
Экинлар ривожи учун ижобий томонлари
Юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарлар
Кўрилиши лозим бўлган эҳтиёт чоралари
Ҳафта боши
+40°C... +42°C жазирама иссиқ
Жанубий вилоятлар ва чўл зоналари
Иссиқсевар экинлар ўсиши тезлашади
Ғўза ва бошоқлиларда намлик етишмовчилиги
Суғоришни фақат эрталаб ва кечқурун ўтказиш
Ҳафта ўртаси
Момақалдироқли кучли жала ёғинлар
Республиканинг бир қатор вилоятлари
Тупроқ намлиги тўлади, сув талаби камаяди
Тоғли ҳудудларда вайронкор сел келиши хавфи
Тупроқ ювилиши ва боғларга зарар етишининг олдини олиш
Ҳафта давомида
Кучли шамол ва чанг-тўзонлар
Шамол йўналишидаги очиқ майдонлар
Шамол тўсиқлари бор жойлар ҳимояланади
Сабзавот ва полиз экинларининг шикастланиши
Ёш кўчатлар, иссиқхона ва полизларни ҳимоя қилиш
Ҳафта ўртасидаги жала ёғинлари ва сел келиш хавфи
Иқлимшуноснинг сўзларига кўра, ҳафтанинг ўрталарига келиб об-ҳавода кескин бурилиш кузатилади ва бир қатор вилоятларда момақалдироқ ҳамроҳлигида кучли жала ёғингарчиликлари бошланади. Бу ҳолат қишлоқ хўжалиги учун икки ёқлама аҳамиятга эга. Бир томондан, кутилган жала ёғинлари ер тагидаги намлик захирасини бойитиб, пахта ҳамда сабзавот экинларининг янада гуллаб-яшнаши учун жуда фойдали омил бўлиб хизмат қилади. Суғориш сувига бўлган эҳтиёж ҳам вақтинчалик сезиларли даражада камаяди.
Бироқ, иккинчи томондан, айрим тоғ ва тоғолди туманларида кузатиладиган ҳаддан ташқари шиддатли ёғингарчиликлар вайронкор сел ҳодисаларини бошлаб юбориши мумкин. Бу эса унумдор тупроқ қатламининг ювилиб кетишига ҳамда боғдорчилик билан шуғулланувчи хўжаликларга, мевали дарахтларга жиддий шикаст етказиш хавфини юзага келтиради.
Экстремал об-ҳавода асраш чоралари тўғрисида:
Эркин Абдулаҳатов ҳафта давомида айрим ҳудудларда шиддатли шамол ва чанг-тўзонлари кўтарилиши мумкинлигидан ҳам огоҳлантирди. Мутахассис бундай вазиятда яқиндагина экилган ёш ниҳолларни, нозик полиз экинларини ҳамда усти ёпиқ иссиқхона иншоотларини шамол кучидан асраш ва зарурий эҳтиёт чораларини кўриб қўйиш лозимлигини таъкидлади.
Хулоса қилиб айтганда, ушбу етти кунлик давр деҳқонларимиз учун ёз мавсумига хос бўлган мураккаб, синовли, аммо ердаги табиий сув ва намлик захирасини тўлдириш жиҳатидан жуда барокатли ва хайрли ҳафта бўлиши кутилмоқда. Ёғинлар баракали ва тўғри тақсимланган жойларда обиҳаёт тежаб қолинади.
Юртимиз ва жаҳондаги энг тезкор об-ҳаво ўзгаришлари, табиат ҳодисалари, соҳа экспертларининг эксклюзив таҳлиллари ва қишлоқ хўжалигига оид энг ишончли фойдали хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…