Жорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилинди

·20·Ўзбекистон
Жорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилинди

Ёз фасли ўзининг иссиқ ва шиддатли нафаси билан юртимиз бўйлаб давом этмоқда. Айниқса, деҳқончилик, боғдорчилик ва бутун қишлоқ хўжалиги тармоғи учун айни масъулиятли палла бошланган. Таниқли иқлимшунос олим ва об-ҳаво экспертларидан бири Эркин Абдулаҳатов жорий ҳафта давомида Ўзбекистон ҳудудларида кутилаётган метеорологик ўзгаришлар ҳамда уларнинг аграр соҳага кўрсатадиган таъсири ҳақида ўзининг муҳим таҳлиллари ва фойдали тавсияларини тақдим этди.

Ҳафта бошидаги жазирама: Суғориш ишларида нималарга эътибор бериш керак?

Ҳафтанинг дастлабки кунларида республикамизнинг айрим ҳудудларида иссиқлик даражаси юқори нуқталарга кўтарилиши прогноз қилинмоқда. Бу эса ўз-ўзидан экин майдонларига қўшимча эътибор талаб этади:

  • Жануб ва чўл зоналаридаги вазият: Ҳафта аввалида мамлакатимизнинг жанубий вилоятлари ва чўл зоналарида ҳаво ҳарорати +40°C... +42°C даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

  • Экинлар хавфи: Бундай юқори жазирама айни ривожланиш палласида бўлган ғўза (пахта) ҳамда бошоқли дон экинларида табиий намлик танқислигини (сувсизликни) кескин юзага келтириши мумкин.

  • Олимнинг тавсияси: Иқлимшунос деҳқон ва фермерларимизга бундай шароитда суғориш ишларини кундузи эмас, балки қуёш тиғ бермаган вақтларда — эрта тонгда ёки кечки салқин пайтларда амалга оширишни қатъий маслаҳат беради.

Қуйидаги метеорологик таҳлил жадвали орқали ҳафта давомида кутилаётган табиат ҳодисалари ва уларнинг деҳқончилик хўжаликлари учун фойдали ҳамда хавфли жиҳатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Ҳафтанинг кутилаётган даврлари

Ҳаво ҳарорати ва табиат ҳодисалари

Таъсир этувчи асосий ҳудудлар

Экинлар ривожи учун ижобий томонлари

Юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарлар

Кўрилиши лозим бўлган эҳтиёт чоралари

Ҳафта боши

+40°C... +42°C жазирама иссиқ

Жанубий вилоятлар ва чўл зоналари

Иссиқсевар экинлар ўсиши тезлашади

Ғўза ва бошоқлиларда намлик етишмовчилиги

Суғоришни фақат эрталаб ва кечқурун ўтказиш

Ҳафта ўртаси

Момақалдироқли кучли жала ёғинлар

Республиканинг бир қатор вилоятлари

Тупроқ намлиги тўлади, сув талаби камаяди

Тоғли ҳудудларда вайронкор сел келиши хавфи

Тупроқ ювилиши ва боғларга зарар етишининг олдини олиш

Ҳафта давомида

Кучли шамол ва чанг-тўзонлар

Шамол йўналишидаги очиқ майдонлар

Шамол тўсиқлари бор жойлар ҳимояланади

Сабзавот ва полиз экинларининг шикастланиши

Ёш кўчатлар, иссиқхона ва полизларни ҳимоя қилиш

Ҳафта ўртасидаги жала ёғинлари ва сел келиш хавфи

Иқлимшуноснинг сўзларига кўра, ҳафтанинг ўрталарига келиб об-ҳавода кескин бурилиш кузатилади ва бир қатор вилоятларда момақалдироқ ҳамроҳлигида кучли жала ёғингарчиликлари бошланади. Бу ҳолат қишлоқ хўжалиги учун икки ёқлама аҳамиятга эга. Бир томондан, кутилган жала ёғинлари ер тагидаги намлик захирасини бойитиб, пахта ҳамда сабзавот экинларининг янада гуллаб-яшнаши учун жуда фойдали омил бўлиб хизмат қилади. Суғориш сувига бўлган эҳтиёж ҳам вақтинчалик сезиларли даражада камаяди.

Бироқ, иккинчи томондан, айрим тоғ ва тоғолди туманларида кузатиладиган ҳаддан ташқари шиддатли ёғингарчиликлар вайронкор сел ҳодисаларини бошлаб юбориши мумкин. Бу эса унумдор тупроқ қатламининг ювилиб кетишига ҳамда боғдорчилик билан шуғулланувчи хўжаликларга, мевали дарахтларга жиддий шикаст етказиш хавфини юзага келтиради.

Экстремал об-ҳавода асраш чоралари тўғрисида:

Эркин Абдулаҳатов ҳафта давомида айрим ҳудудларда шиддатли шамол ва чанг-тўзонлари кўтарилиши мумкинлигидан ҳам огоҳлантирди. Мутахассис бундай вазиятда яқиндагина экилган ёш ниҳолларни, нозик полиз экинларини ҳамда усти ёпиқ иссиқхона иншоотларини шамол кучидан асраш ва зарурий эҳтиёт чораларини кўриб қўйиш лозимлигини таъкидлади.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу етти кунлик давр деҳқонларимиз учун ёз мавсумига хос бўлган мураккаб, синовли, аммо ердаги табиий сув ва намлик захирасини тўлдириш жиҳатидан жуда барокатли ва хайрли ҳафта бўлиши кутилмоқда. Ёғинлар баракали ва тўғри тақсимланган жойларда обиҳаёт тежаб қолинади.

Юртимиз ва жаҳондаги энг тезкор об-ҳаво ўзгаришлари, табиат ҳодисалари, соҳа экспертларининг эксклюзив таҳлиллари ва қишлоқ хўжалигига оид энг ишончли фойдали хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонЭркин Абдулаҳатов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиБугун, 13:31Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаЭрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаБугун, 13:17Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБугун, 10:46Ўзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиЎзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиБугун, 09:59Шавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиБугун, 07:22Тўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиТўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган