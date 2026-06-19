«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?

·0·Ўзбекистон
«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?

Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида пойтахтимизнинг келажагига оид жуда қизиқарли тақдимот ўтказилди. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Давронжон Адилов Янги Тошкентнинг шаҳарсозлик стратегиясини кенг жамоатчиликка тақдим этди.

Ушбу улкан лойиҳа замонавий урбанистиканинг энг илғор йўналишларидан бири — «15 дақиқалик шаҳар» (15-minute city) концепцияси асосида барпо этилмоқда. Бунда аҳолининг сифатли яшаши учун зарур бўлган барча инфратузилма яқин атрофда жойлаштирилади.

Лойиҳанинг бош ғояси ва қулайликлари

Янги маъмурий марказда автомобилларга бўлган эҳтиёжни ва транспорт юкламасини камайтириш, шунингдек, экологик жиҳатдан қулай микроиқлим яратиш мақсад қилинган. Режага кўра, шаҳар аҳолиси кундалик ҳаёт учун энг муҳим бўлган объектларга уйидан чиқиб, 15-20 дақиқа ичида пиёда ёки велосипедда етиб бориши мумкин бўлади.

Янги Тошкент лойиҳасининг 3 та устувор йўналиши

Вазирлик тақдим этган стратегияга кўра, қурилиш ишларида қуйидаги учта муҳим жиҳатга алоҳида эътибор қаратилади:

  • Максимал қулайлик (Пиёда юриш масофаси): Мактаблар, мактабгача таълим ташкилотлари (боғчалар), замонавий тиббиёт муассасалари ва савдо шохобчалари турар жой мавзеларига шундоққина яқин атрофда қурилади.

  • Экология ва яшил зоналар: Шаҳар экотизимини яхшилаш учун сунъий сув ҳавзалари, кўллар ҳамда уларнинг қирғоқ бўйларида кенг қамровли яшил боғлар тармоғи яратилади. Бу ёзнинг иссиқ кунларида шаҳарда салқин ҳаво муҳитини сақлашга ёрдам беради.

  • Автоном урбанизм: Ҳар бир турар жой ҳудуди (даҳаси) ўзининг тўлиқ хизмат кўрсатиш тизимига эга бўлган мустақил марказга айланади. Яъни, аҳоли бирор хизматдан фойдаланиш ёки дам олиш учун шаҳарнинг нариги чеккасига боришига ҳожат қолмайди.

Урбанистлар маълумоти:

«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси дунёнинг Париж, Мельбурн ва Копенгаген каби энг қулай мегаполисларида фаол қўлланилади. Унинг асосий фалсафаси — шаҳарни машиналар учун эмас, балки инсонлар учун қулай ва хавфсиз маконга айлантириш, ортиқча вақт ҳамда энергия йўқотилишининг олдини олишдир.

Янги Тошкент лойиҳаси доирасида ушбу тажрибанинг қўлланилиши, келажакда пойтахтимизнинг янги қисми нафақат маъмурий марказ, балки яшаш учун энг шинам ва яшил ҳудудлардан бири бўлишидан далолат беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаЯнги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаБугун, 14:04Жаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳоладиЖаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳоладиБугун, 12:43Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Бугун, 12:25Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Бугун, 12:13Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаБахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаКеча, 22:00Мирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиМирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиКеча, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган