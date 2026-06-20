Ўзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошланди
2026–2027 ўқув йили учун Ўзбекистон мактабларининг 1-синфига қабул жараёнлари расман старт олди. Энди ота-оналар фарзандларини мактабга жойлаштириш учун аризаларни тўлиқ электрон шаклда тақдим этишлари мумкин.
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги маълум қилишича, 20 июнь куни соат 10:00 дан бошлаб аризаларни махсус электрон платформалар орқали юбориш имконияти яратилди.
Хусусан, фуқаролар қуйидаги порталлар орқали мурожаат қилишлари мумкин:
— my.maktab.uz
— my.gov.uz (Ягона интерактив давлат хизматлари портали)
Қабул жараёнларида аҳолига қулайлик яратиш мақсадида махсус call-марказ ҳам иш бошлади. Ота-оналар ўзларини қизиқтирган саволлар бўйича 71-203-07-04 ва 71-203-04-03 телефон рақамлари орқали мурожаат қилишлари мумкин. Шунингдек, Telegram тармоғидаги @mymaktabuz_bot орқали ҳам маслаҳат олиш имконияти мавжуд.
Вазирлик маълумотига кўра, микроҳудуд доирасидаги қабул жараёнлари 20 июндан 31 июлга қадар давом этади.
…