Ўзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкин

Тошкент халқаро инвестиция форумида Ўзбекистонда сув ресурслари билан боғлиқ жиддий прогнозлар муҳокама қилинди.

Экспертларга кўра, 2040 йилга бориб мамлакатда сувга бўлган талаб 23 фоизга ошиши, мавжуд ресурслар эса 17 фоизга қисқариши мумкин.

Агар зарур чоралар ўз вақтида кўрилмаса, йиллик сув танқислиги 22 миллиард куб метрга етиши эҳтимоли бор.

Бу ҳолат мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 19 фоизигача қисмига хавф солиши мумкинлиги таъкидланди.

Мутахассислар Ўзбекистонда сувдан фойдаланиш самарадорлиги пастлигини ҳам қайд этмоқда.

Маълумотларга кўра, мамлакатда 1 куб метр сув ҳисобига 3 доллардан кам иқтисодий самара яратилади. Жаҳон кўрсаткичи эса 23 доллар атрофида.

Самарасиз сув истеъмоли Ўзбекистон иқтисодиётига ҳар йили 5 миллиард доллар зарар келтираётгани айтилди.

Шунингдек, 1800 та эски насос республикадаги электр энергиясининг 16 фоизини истеъмол қилмоқда.

2030 йилгача 4,63 миллион гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий этиш режалаштирилган.

Бундан ташқари, сув инфратузилмасини модернизация қилиш учун 40 миллиард доллар инвестиция жалб этиш кўзда тутилмоқда.

Эски насос тизимларини алмаштириш орқали мамлакат электр энергиясининг 8 фоизини тежаш мумкинлиги билдирилди.

Ҳукумат ва халқаро инвесторлар фикрича, сув хўжалигини тезкор модернизация қилиш келгуси 15 йилда иқтисодий хавфларни камайтиришнинг энг муҳим йўли ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиЎзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиБугун, 11:2720 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатилади20 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатиладиКеча, 22:58Ўзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришЎзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришКеча, 17:40Ёмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиЁмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиКеча, 17:33«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?Кеча, 16:05Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаЯнги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаКеча, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди