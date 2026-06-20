Ўзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкин
Тошкент халқаро инвестиция форумида Ўзбекистонда сув ресурслари билан боғлиқ жиддий прогнозлар муҳокама қилинди.
Экспертларга кўра, 2040 йилга бориб мамлакатда сувга бўлган талаб 23 фоизга ошиши, мавжуд ресурслар эса 17 фоизга қисқариши мумкин.
Агар зарур чоралар ўз вақтида кўрилмаса, йиллик сув танқислиги 22 миллиард куб метрга етиши эҳтимоли бор.
Бу ҳолат мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 19 фоизигача қисмига хавф солиши мумкинлиги таъкидланди.
Мутахассислар Ўзбекистонда сувдан фойдаланиш самарадорлиги пастлигини ҳам қайд этмоқда.
Маълумотларга кўра, мамлакатда 1 куб метр сув ҳисобига 3 доллардан кам иқтисодий самара яратилади. Жаҳон кўрсаткичи эса 23 доллар атрофида.
Самарасиз сув истеъмоли Ўзбекистон иқтисодиётига ҳар йили 5 миллиард доллар зарар келтираётгани айтилди.
Шунингдек, 1800 та эски насос республикадаги электр энергиясининг 16 фоизини истеъмол қилмоқда.
2030 йилгача 4,63 миллион гектар майдонда сув тежовчи технологияларни жорий этиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, сув инфратузилмасини модернизация қилиш учун 40 миллиард доллар инвестиция жалб этиш кўзда тутилмоқда.
Эски насос тизимларини алмаштириш орқали мамлакат электр энергиясининг 8 фоизини тежаш мумкинлиги билдирилди.
Ҳукумат ва халқаро инвесторлар фикрича, сув хўжалигини тезкор модернизация қилиш келгуси 15 йилда иқтисодий хавфларни камайтиришнинг энг муҳим йўли ҳисобланади.
…