Белгиядан Андижонга 160 бош наслдор қорамол самолётда олиб келинди
Андижон вилоятига Белгиядан Boeing 747-400F юк самолётида 160 бош наслдор қорамол олиб келинди. Германиянинг симментал ва голштин зотларига мансуб қорамоллар Леж халқаро аеропортидан парвоз қилиб, Андижон халқаро аеропортига қўнди. Бу аеропорт тарихида Boeing 747-400F русумидаги йирик юк самолёти илк бор қабул қилиниши бўлди. Келтирилган қорамоллар чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш ва наслни яхшилашга хизмат қилади.
Андижон вилоятига Белгиядан махсус юк самолёти орқали 160 бош наслдор қорамол олиб келинди. Германиянинг машҳур симментал ва голштин зотларига мансуб қорамоллар Boeing 747-400F юк ҳаво кемасида ташилган.
Маълум қилинишича, самолёт Белгиянинг Леж халқаро аэропортидан парвоз қилиб, Андижон халқаро аэропортига муваффақиятли қўнган. Мазкур рейс аэропорт тарихида илк бор Boeing 747-400F русумидаги йирик юк самолёти қабул қилингани билан ҳам аҳамиятли бўлди.
Келтирилган наслдор қорамоллар юқори маҳсулдорлиги билан ажралиб туради. Хусусан, симментал зоти сут ва гўшт етиштиришдаги сермаҳсуллиги билан қадрланса, голштин зоти дунёдаги энг кўп сут берувчи қорамоллар қаторидан ўрин олган. Мутахассислар ушбу насллар чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш ва наслни яхшилашда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.
…