Белгиядан Андижонга 160 бош наслдор қорамол самолётда олиб келинди

·108·Ўзбекистон
Белгиядан Андижонга 160 бош наслдор қорамол самолётда олиб келинди
Қисқача

Андижон вилоятига Белгиядан Boeing 747-400F юк самолётида 160 бош наслдор қорамол олиб келинди. Германиянинг симментал ва голштин зотларига мансуб қорамоллар Леж халқаро аеропортидан парвоз қилиб, Андижон халқаро аеропортига қўнди. Бу аеропорт тарихида Boeing 747-400F русумидаги йирик юк самолёти илк бор қабул қилиниши бўлди. Келтирилган қорамоллар чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш ва наслни яхшилашга хизмат қилади.

Андижон вилоятига Белгиядан махсус юк самолёти орқали 160 бош наслдор қорамол олиб келинди. Германиянинг машҳур симментал ва голштин зотларига мансуб қорамоллар Boeing 747-400F юк ҳаво кемасида ташилган.

Маълум қилинишича, самолёт Белгиянинг Леж халқаро аэропортидан парвоз қилиб, Андижон халқаро аэропортига муваффақиятли қўнган. Мазкур рейс аэропорт тарихида илк бор Boeing 747-400F русумидаги йирик юк самолёти қабул қилингани билан ҳам аҳамиятли бўлди.

Келтирилган наслдор қорамоллар юқори маҳсулдорлиги билан ажралиб туради. Хусусан, симментал зоти сут ва гўшт етиштиришдаги сермаҳсуллиги билан қадрланса, голштин зоти дунёдаги энг кўп сут берувчи қорамоллар қаторидан ўрин олган. Мутахассислар ушбу насллар чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш ва наслни яхшилашда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.

АндижонБельгияБоинг 747-400Ф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанБугун, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаБугун, 15:15Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Бугун, 13:32Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиЎзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиБугун, 12:32Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди