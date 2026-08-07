Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айланди

·57·Ўзбекистон
Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айланди
Қисқача

ВТТК ҳисоботига кўра, Ўзбекистон 2024 йилда туризм соҳасидан 3,5 миллиард доллар даромад олиб, Марказий Осиёда биринчи ўринни эгаллаган. Қозоғистонда бу кўрсаткич 2,6 миллиард долларни ташкил этган. Ўзбекистон Марказий Осиё фуқароларининг хорижий саёҳатларида ҳам оммабоп йўналиш бўлиб, минтақадаги чиқиш туризмининг қарийб 25 фоизи унинг ҳиссасига тўғри келган. 2025 йилда Марказий Осиёда туризмнинг иқтисодиётдаги ўсиши 17,7 фоизга етган.

Бутунжаҳон Сайёҳат ва Туризм Кенгаши (WTTC) ҳисоботига кўра, Марказий Осиёда туризм соҳаси жадал суръатларда ривожланмоқда. Минтақада эса Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича биринчи ўринни эгаллаб, энг кўп сайёҳ жалб қилаётган давлатлардан бири сифатида эътироф этилди.

Ҳисоботда қайд этилишича, 2024 йилда Ўзбекистон туризм ҳисобидан 3,5 миллиард доллар даромад олган. Таққослаш учун, Қозоғистонда ушбу кўрсаткич 2,6 миллиард долларни ташкил этган.

Шунингдек, Марказий Осиё давлатлари фуқароларининг хорижий саёҳатлари орасида ҳам Ўзбекистон энг оммабоп йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Минтақадаги чиқиш туризмининг қарийб 25 фоизи айнан Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келган.

Мутахассислар бу ҳолатга Самарқанд, Бухоро ва Хива каби тарихий шаҳарлар, бой маданий мерос, зиёрат туризми, замонавий меҳмонхоналар ҳамда сайёҳлар учун яратилган қулай инфратузилма катта ҳисса қўшаётганини таъкидламоқда.

Бундан ташқари, WTTC маълумотларига кўра, 2025 йилда Марказий Осиёда туризмнинг иқтисодиётдаги ўсиши 17,7 фоизга етиб, дунёдаги энг юқори кўрсаткичлардан бири сифатида қайд этилган. Бу эса минтақада туризм иқтисодий тараққиётнинг муҳим ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланиб бораётганини кўрсатмоқда.

ЎзбекистонҚозоғистонСамарқандБухороХива
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанБугун, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаБугун, 15:15Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Бугун, 13:32Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бугун, 10:06“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпиладиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди