Ўзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги ортиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги маълумотларга кўра, 2025 йил якунларида мамлакатда ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этган.
Статистик таҳлилларга қараганда, аёллар эркакларга нисбатан анча узоқ умр кўрмоқда. Хусусан, аёлларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 77,3 ёшга тенг бўлган бўлса, эркакларда бу кўрсаткич 72,9 ёшни ташкил этган. Шу тариқа, мамлакатда аёллар ўртача ҳисобда эркаклардан 4,4 йил кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…