Суд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқади

·20·Ўзбекистон
Суд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқади

Ўзбекистон фуқаролик судларида ишчи ва иш берувчи ўртасидаги келишмовчиликлар, ноқонуний ишдан бўшатиш, ойлик маошлар ундирилиши каби меҳнат низолари энди мутлақо янги тизим асосида кўриб чиқилади. Олий суд Раёсати «Фуқаролик ишлари бўйича судларда меҳнат низоларини кўришга ихтисослашган судьялар корпусини шакллантириш ҳақида»ги муҳим қарорни қабул қилди. Zamin.uz янги тартиб ва қайси судларда янги штатлар ажратилаётгани ҳақидаги маълумотларни тўплади.

Ислоҳот қачондан кучга киради?

Мазкур қарорга мувофиқ, фуқаролик ишлари бўйича судларнинг мавжуд штат бирликлари доирасида 2026 йил 1 августдан бошлаб меҳнат низоларини кўришга ихтисослашган судьялар фаолияти расман йўлга қўйилади.

Муҳим қоида: 2026 йил 1 августдан кейин судларга келиб тушган меҳнат низолари билан боғлиқ аризалар фақатгина ушбу ихтисослашган судьялар ўртасида тақсимланади. Аммо 2026 йил 31 июлгача келиб тушган ва иш юритувига қабул қилинган ишлар эски тартибда, уларни бошлаган судьялар томонидан кўриб якунланади.

Судьялар тақсимоти: Қайси судда нечта махсус судья бўлади?

Янги тизим доирасида республикадаги юқори ва туманлараро судларда махсус судьялар корпуси қуйидагича тақсимланди:

Суд номи ва даражаси

Ажратилган судьялар сони

Олий суднинг Фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъатида

4 нафар

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъатларида

ҳар бирида 3 нафардан

Тошкент шаҳридаги туманлараро судлар (Мирзо Улуғбек, Миробод, Шайхонтоҳур, Учтепа, Яккасарой)

ҳар бирида 2 нафардан

Нукус, Бухоро, Жиззах, Қарши, Кармана, Наманган, Самарқанд, Термиз, Оҳангарон, Фарғона, Урганч туманлараро судлари

ҳар бирида 2 нафардан

Каттақўрғон, Ўртачирчиқ ва Янгийўл туманлараро судлари

ҳар бирида 1 нафардан

Бу ислоҳот фуқароларга нима беради?

Бугунги кунгача фуқаролик судлари судьялари бир вақтнинг ўзинда ҳам мерос, ҳам мулк, ҳам оилавий ва меҳнат низоларини кўриб чиқишга мажбур эди. Бу эса ишларнинг сифати ва тезлигига таъсир қилмай қолмасди.

Меҳнат ҳуқуқи бўйича алоҳида судьялар корпусининг шакллантирилиши фуқароларнинг иш берувчилар билан бўлган мураккаб судлашув жараёнларини анча тезлаштиради, низоларнинг чуқурроқ ва адолатли ўрганилишини таъминлайди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қадам Ўзбекистонда ходимлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатини янги босқичга олиб чиқади.

ЎзбекистонОлий судТошкентҚорақалпоғистонZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқИккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқБугун, 10:34Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш Бугун, 01:28Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаСаида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаКеча, 23:53Ўзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиЎзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиКеча, 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа