Суд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқади
Ўзбекистон фуқаролик судларида ишчи ва иш берувчи ўртасидаги келишмовчиликлар, ноқонуний ишдан бўшатиш, ойлик маошлар ундирилиши каби меҳнат низолари энди мутлақо янги тизим асосида кўриб чиқилади. Олий суд Раёсати «Фуқаролик ишлари бўйича судларда меҳнат низоларини кўришга ихтисослашган судьялар корпусини шакллантириш ҳақида»ги муҳим қарорни қабул қилди. Zamin.uz янги тартиб ва қайси судларда янги штатлар ажратилаётгани ҳақидаги маълумотларни тўплади.
Ислоҳот қачондан кучга киради?
Мазкур қарорга мувофиқ, фуқаролик ишлари бўйича судларнинг мавжуд штат бирликлари доирасида 2026 йил 1 августдан бошлаб меҳнат низоларини кўришга ихтисослашган судьялар фаолияти расман йўлга қўйилади.
Муҳим қоида: 2026 йил 1 августдан кейин судларга келиб тушган меҳнат низолари билан боғлиқ аризалар фақатгина ушбу ихтисослашган судьялар ўртасида тақсимланади. Аммо 2026 йил 31 июлгача келиб тушган ва иш юритувига қабул қилинган ишлар эски тартибда, уларни бошлаган судьялар томонидан кўриб якунланади.
Судьялар тақсимоти: Қайси судда нечта махсус судья бўлади?
Янги тизим доирасида республикадаги юқори ва туманлараро судларда махсус судьялар корпуси қуйидагича тақсимланди:
Суд номи ва даражаси
Ажратилган судьялар сони
Олий суднинг Фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъатида
4 нафар
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъатларида
ҳар бирида 3 нафардан
Тошкент шаҳридаги туманлараро судлар (Мирзо Улуғбек, Миробод, Шайхонтоҳур, Учтепа, Яккасарой)
ҳар бирида 2 нафардан
Нукус, Бухоро, Жиззах, Қарши, Кармана, Наманган, Самарқанд, Термиз, Оҳангарон, Фарғона, Урганч туманлараро судлари
ҳар бирида 2 нафардан
Каттақўрғон, Ўртачирчиқ ва Янгийўл туманлараро судлари
ҳар бирида 1 нафардан
Бу ислоҳот фуқароларга нима беради?
Бугунги кунгача фуқаролик судлари судьялари бир вақтнинг ўзинда ҳам мерос, ҳам мулк, ҳам оилавий ва меҳнат низоларини кўриб чиқишга мажбур эди. Бу эса ишларнинг сифати ва тезлигига таъсир қилмай қолмасди.
Меҳнат ҳуқуқи бўйича алоҳида судьялар корпусининг шакллантирилиши фуқароларнинг иш берувчилар билан бўлган мураккаб судлашув жараёнларини анча тезлаштиради, низоларнинг чуқурроқ ва адолатли ўрганилишини таъминлайди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қадам Ўзбекистонда ходимлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатини янги босқичга олиб чиқади.
…