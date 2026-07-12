«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди
UFC’нинг ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони Ислам Махачев Конор Макгрегорнинг беш йиллик танаффусдан кейинги илк жангига қисқа, аммо жуда кескин муносабат билдирди.
Ирландиялик жангчи UFC 329 турнирининг марказий баҳсида Макс Холлоуэйга қарши октагонга қайтди, бироқ биринчи раундда мағлуб бўлди.
Махачев бир жумла билан изоҳ берди
Жангдан сўнг Ислам Махачев ўзининг X ижтимоий тармоғида қуйидаги постни қолдирди:
«Конор Конорни мағлуб этди. Табриклайман, Макс».
Бу гап билан Махачев Макгрегорнинг мағлубиятига унинг ўз хатолари ва ҳолати сабаб бўлганига ишора қилди.
Макгрегорнинг қайтиши омадсиз кечди
Конор Макгрегор охирги марта 2021 йилда октагонга чиққан эди. UFC 329 турнирида у узоқ танаффусдан кейин Макс Холлоуэйга қарши реванш жанги ўтказди.
Бироқ баҳс биринчи раунддаёқ якунланди. Макгрегор дастлабки сонияларда сирпаниб кетиб, оёғидан жароҳат олди ва жангни тўлиқ давом эттира олмади.
Холлоуэй реванш олди
Макгрегор ва Холлоуэй илк бор 2013 йилда тўқнашган. Ўша жангда ирландиялик спортчи ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонган эди.
Бу сафар эса америкалик жангчи биринчи раундда устун келиб, орадан 13 йил ўтиб реванш олишга муваффақ бўлди.
Махачев ва Макгрегор ўртасидаги муносабатлар
Ислам Махачев ва Конор Макгрегор ўртасида аввалдан кескин муносабатлар мавжуд. Макгрегорнинг Ҳабиб Нурмагомедов билан рақобати сабаб икки томон ўртасидаги баҳслар йиллар давомида давом этиб келган.
Шу боис Махачевнинг қисқа пости ҳам ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Энди асосий савол — бу мағлубиятдан кейин Макгрегор яна октагонга қайтиб, фаолиятини давом эттирадими?
…