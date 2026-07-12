«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди

·36·Спорт
«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди

UFC’нинг ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони Ислам Махачев Конор Макгрегорнинг беш йиллик танаффусдан кейинги илк жангига қисқа, аммо жуда кескин муносабат билдирди.

Ирландиялик жангчи UFC 329 турнирининг марказий баҳсида Макс Холлоуэйга қарши октагонга қайтди, бироқ биринчи раундда мағлуб бўлди.

Махачев бир жумла билан изоҳ берди

Жангдан сўнг Ислам Махачев ўзининг X ижтимоий тармоғида қуйидаги постни қолдирди:

«Конор Конорни мағлуб этди. Табриклайман, Макс».

Бу гап билан Махачев Макгрегорнинг мағлубиятига унинг ўз хатолари ва ҳолати сабаб бўлганига ишора қилди.

Макгрегорнинг қайтиши омадсиз кечди

Конор Макгрегор охирги марта 2021 йилда октагонга чиққан эди. UFC 329 турнирида у узоқ танаффусдан кейин Макс Холлоуэйга қарши реванш жанги ўтказди.

Бироқ баҳс биринчи раунддаёқ якунланди. Макгрегор дастлабки сонияларда сирпаниб кетиб, оёғидан жароҳат олди ва жангни тўлиқ давом эттира олмади.

Холлоуэй реванш олди

Макгрегор ва Холлоуэй илк бор 2013 йилда тўқнашган. Ўша жангда ирландиялик спортчи ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонган эди.

Бу сафар эса америкалик жангчи биринчи раундда устун келиб, орадан 13 йил ўтиб реванш олишга муваффақ бўлди.

Махачев ва Макгрегор ўртасидаги муносабатлар

Ислам Махачев ва Конор Макгрегор ўртасида аввалдан кескин муносабатлар мавжуд. Макгрегорнинг Ҳабиб Нурмагомедов билан рақобати сабаб икки томон ўртасидаги баҳслар йиллар давомида давом этиб келган.

Шу боис Махачевнинг қисқа пости ҳам ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Энди асосий савол — бу мағлубиятдан кейин Макгрегор яна октагонга қайтиб, фаолиятини давом эттирадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Бугун, 13:30Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиЭрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиБугун, 13:29UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?Бугун, 13:19Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиБугун, 13:18Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиУмар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиБугун, 13:08Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариМакгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариБугун, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди