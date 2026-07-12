Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтди

·53·Спорт
Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтди

ЖЧ-2026 чоракфиналида Англия терма жамоасидан қабул қилинган аламли мағлубиятдан (1:2) сўнг, Норвегия терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўз фикрларини билдирди. Мусобақада ҳақиқий сенсация кўрсатган скандинавияликлар етакчиси мағлубиятга қарамай, жамоаси эришган натижа ва юртида уйғонган футбол маданиятидан чексиз фахрланишини яширмади. Zamin.uz ҳужумчининг машҳур BBC нашрига берган баёнотини тақдим этади.

«Бу телбавор воқеликни инсон ўзи бошдан кечириши керак»

Холанднинг таъкидлашича, терма жамоанинг ЖЧ-2026 даги шиддатли юриши бутун Норвегия халқини бир мақсад йўлида бирлаштира олди ва бу футболчилар учун энг катта ютуқдир.

Эрлинг Холанднинг эҳтиросли фикрларидан: "Бундай муваффақиятга эришганимиз ва Норвегиядаги одамларни бирлаштира олганимиз бизни жуда тўлқинлантирмоқда. Биз туҳфа этган қувонч туфайли ватанимизда ҳам, бу ерда — турнирда ҳам жуда кўп ижобий кайфият ҳукм сурмоқда.

Ҳозир ҳамма нарсани қайта мушоҳада қилиш қийин. Бу ҳақиқатан ҳам қандайдир телбавор воқелик. Буни тушуниш учун инсон ўзи бошдан кечириши керак. Мен айнан шунга интилгандим".

«Биз Норвегия ҳақида гапиришларига мажбур қилдик»

Гарчи Норвегия терма жамоаси яримфинал остонасида тўхтаган бўлса-да, Холанд ўз олдига қўйган энг асосий стратегик вазифани бажара олганига ишонади. Унинг мақсади нафақат кубок ютиш, балки ўз ватанини жаҳон футболи элитаси қаторига қўшиш эди:

  • Грандлар мақоми: "Мен Норвегияни дунё харитасига олиб чиқишни ва бизга дунёдаги энг яхши терма жамоалардан бири мақомини мустаҳкамлашни хоҳлагандим", — дейди тўпурар ҳужумчи.

  • Уддаланган вазифа: Футболчи мақсадига эришганини фахр билан қайд этди: "Менимча, бу ерда биз Норвегия ҳақида гапиришларига мажбур қила олдик".

Мундиалнинг энг ёрқин жамоаси

Эслатиб ўтамиз, ЖЧ-2026 чоракфиналида Англияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган Норвегия турнирни тарк этди. Бироқ уларнинг плей-оффда Бразилия каби дунё грандини мағлуб этгани ва кўрсатган ҳужумкор футболлари ушбу мундиал тарихида узоқ вақт эслаб қолинадиган бўлди. Аввалроқ жамоа бош мураббийи Столе Солбаккен ҳам ўйиндан сўнг йигитларининг матонати учун уларни мақтаб, кўз ёшларини тия олмагани ҳақида хабар берган эдик.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияБи-Би-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиЖуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиБугун, 13:56Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Бугун, 13:30«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо бердиБугун, 13:24UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?Бугун, 13:19Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиБугун, 13:18Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиУмар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди