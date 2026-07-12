Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтди
ЖЧ-2026 чоракфиналида Англия терма жамоасидан қабул қилинган аламли мағлубиятдан (1:2) сўнг, Норвегия терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўз фикрларини билдирди. Мусобақада ҳақиқий сенсация кўрсатган скандинавияликлар етакчиси мағлубиятга қарамай, жамоаси эришган натижа ва юртида уйғонган футбол маданиятидан чексиз фахрланишини яширмади. Zamin.uz ҳужумчининг машҳур BBC нашрига берган баёнотини тақдим этади.
«Бу телбавор воқеликни инсон ўзи бошдан кечириши керак»
Холанднинг таъкидлашича, терма жамоанинг ЖЧ-2026 даги шиддатли юриши бутун Норвегия халқини бир мақсад йўлида бирлаштира олди ва бу футболчилар учун энг катта ютуқдир.
Эрлинг Холанднинг эҳтиросли фикрларидан: "Бундай муваффақиятга эришганимиз ва Норвегиядаги одамларни бирлаштира олганимиз бизни жуда тўлқинлантирмоқда. Биз туҳфа этган қувонч туфайли ватанимизда ҳам, бу ерда — турнирда ҳам жуда кўп ижобий кайфият ҳукм сурмоқда.
Ҳозир ҳамма нарсани қайта мушоҳада қилиш қийин. Бу ҳақиқатан ҳам қандайдир телбавор воқелик. Буни тушуниш учун инсон ўзи бошдан кечириши керак. Мен айнан шунга интилгандим".
«Биз Норвегия ҳақида гапиришларига мажбур қилдик»
Гарчи Норвегия терма жамоаси яримфинал остонасида тўхтаган бўлса-да, Холанд ўз олдига қўйган энг асосий стратегик вазифани бажара олганига ишонади. Унинг мақсади нафақат кубок ютиш, балки ўз ватанини жаҳон футболи элитаси қаторига қўшиш эди:
Грандлар мақоми: "Мен Норвегияни дунё харитасига олиб чиқишни ва бизга дунёдаги энг яхши терма жамоалардан бири мақомини мустаҳкамлашни хоҳлагандим", — дейди тўпурар ҳужумчи.
Уддаланган вазифа: Футболчи мақсадига эришганини фахр билан қайд этди: "Менимча, бу ерда биз Норвегия ҳақида гапиришларига мажбур қила олдик".
Мундиалнинг энг ёрқин жамоаси
Эслатиб ўтамиз, ЖЧ-2026 чоракфиналида Англияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган Норвегия турнирни тарк этди. Бироқ уларнинг плей-оффда Бразилия каби дунё грандини мағлуб этгани ва кўрсатган ҳужумкор футболлари ушбу мундиал тарихида узоқ вақт эслаб қолинадиган бўлди. Аввалроқ жамоа бош мураббийи Столе Солбаккен ҳам ўйиндан сўнг йигитларининг матонати учун уларни мақтаб, кўз ёшларини тия олмагани ҳақида хабар берган эдик.
…