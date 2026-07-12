Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»
Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026 чорак финалида Швейцарияга қарши кечган оғир баҳсдан сўнг ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги жаҳон чемпионлари Кансас Ситй шаҳрида ўтган учрашувда кутилмаган қаршиликка дуч келишди, бироқ ирода кўрсатиб, турнирдаги юришини давом эттирадиган бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақти драматик воқеаларга бой бўлди. Швейцария терма жамоаси бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, аргентиналикларга жиддий муаммолар туғдирди. Фақатгина қўшимча бўлимларда Лионель Скалони шогирдлари рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, 3:1 ҳисобидаги ғалабани тантана қилишди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Аргентинани кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионлиги сари яна бир қадам яқинлаштирди.
Ўйиндан сўнг Лионель Месси ғалаба осонликча қўлга киритилмаганини тан олди. «Ғалабадан жуда хурсандман, бу ҳақиқий курашлар остида ўтган ўйин бўлди. Баҳснинг шиддатли кечишини олдиндан билардик. Кейинги муҳим босқич олдидан бир ҳафта хотиржам тайёргарлик кўришимиз учун ушбу ғалаба сув ва ҳаводек зарур эди», — деди саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби.
Тарихий тўқнашув: Месси илк бор Англияга қаршиЯрим финалда Аргентина терма жамоасини Томас Тухель бошқарувидаги Англия кутиб турибди. Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув футбол олами учун тарихий аҳамиятга эга. Гап шундаки, Лионель Месси ўзининг 20 йилдан ортиқ давом этаётган профессионал фаолияти ва 200 дан ортиқ халқаро ўйинлари давомида ҳали бирор марта Англия терма жамоасига қарши майдонга тушмаган.
Ушбу тўқнашув Месси учун жаҳон чемпионатлари ярим финалларидаги учинчи иштирок бўлади. 2022-йилда Қатарда зафар қучган Интер Миами юлдузи энди ўзининг навбатдаги финали йўлида немис мутахассиси қўли остида шаклланган интизомли Англия тўсиғидан ўтиши лозим. Англия терма жамоаси ушбу турнирда ўзининг клиник самарадорлиги билан кўпчиликда ижобий таассурот қолдирмоқда.
Лионель Месси ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали жамоасининг руҳий ҳолатига ҳам тўхталиб ўтди. «Яна бир бор азоб чекишимизга тўғри келди, лекин бу жамоа ҳеч қачон ишонишдан тўхтамайди. Биз яна дунёнинг энг кучли тўртта жамоаси қаторидамиз! Олға!», — деб ёзди футболчи ўзининг Instagram саҳифасида.
Мутахассисларнинг фикрича, Аргентина терма жамоаси ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмаган вазиятларда ҳам ғалаба қозониш йўлини топа олиши билан ажралиб турмоқда. Ушбу «жанговар характер» уларни турнирнинг асосий фаворитларидан бири сифатида сақлаб қолмоқда. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Атланта шаҳридаги Месси ва Англия ўртасидаги илк расмий учрашувга қаратилади.
…