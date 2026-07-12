Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»

·0·Спорт
Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»

Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026 чорак финалида Швейцарияга қарши кечган оғир баҳсдан сўнг ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги жаҳон чемпионлари Кансас Ситй шаҳрида ўтган учрашувда кутилмаган қаршиликка дуч келишди, бироқ ирода кўрсатиб, турнирдаги юришини давом эттирадиган бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақти драматик воқеаларга бой бўлди. Швейцария терма жамоаси бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, аргентиналикларга жиддий муаммолар туғдирди. Фақатгина қўшимча бўлимларда Лионель Скалони шогирдлари рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, 3:1 ҳисобидаги ғалабани тантана қилишди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Аргентинани кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионлиги сари яна бир қадам яқинлаштирди.

Ўйиндан сўнг Лионель Месси ғалаба осонликча қўлга киритилмаганини тан олди. «Ғалабадан жуда хурсандман, бу ҳақиқий курашлар остида ўтган ўйин бўлди. Баҳснинг шиддатли кечишини олдиндан билардик. Кейинги муҳим босқич олдидан бир ҳафта хотиржам тайёргарлик кўришимиз учун ушбу ғалаба сув ва ҳаводек зарур эди», — деди саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби.

Тарихий тўқнашув: Месси илк бор Англияга қарши

Ярим финалда Аргентина терма жамоасини Томас Тухель бошқарувидаги Англия кутиб турибди. Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув футбол олами учун тарихий аҳамиятга эга. Гап шундаки, Лионель Месси ўзининг 20 йилдан ортиқ давом этаётган профессионал фаолияти ва 200 дан ортиқ халқаро ўйинлари давомида ҳали бирор марта Англия терма жамоасига қарши майдонга тушмаган.

Ушбу тўқнашув Месси учун жаҳон чемпионатлари ярим финалларидаги учинчи иштирок бўлади. 2022-йилда Қатарда зафар қучган Интер Миами юлдузи энди ўзининг навбатдаги финали йўлида немис мутахассиси қўли остида шаклланган интизомли Англия тўсиғидан ўтиши лозим. Англия терма жамоаси ушбу турнирда ўзининг клиник самарадорлиги билан кўпчиликда ижобий таассурот қолдирмоқда.

Лионель Месси ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали жамоасининг руҳий ҳолатига ҳам тўхталиб ўтди. «Яна бир бор азоб чекишимизга тўғри келди, лекин бу жамоа ҳеч қачон ишонишдан тўхтамайди. Биз яна дунёнинг энг кучли тўртта жамоаси қаторидамиз! Олға!», — деб ёзди футболчи ўзининг Instagram саҳифасида.

Мутахассисларнинг фикрича, Аргентина терма жамоаси ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмаган вазиятларда ҳам ғалаба қозониш йўлини топа олиши билан ажралиб турмоқда. Ушбу «жанговар характер» уларни турнирнинг асосий фаворитларидан бири сифатида сақлаб қолмоқда. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Атланта шаҳридаги Месси ва Англия ўртасидаги илк расмий учрашувга қаратилади.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиЭрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиБугун, 13:29«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо бердиБугун, 13:24UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?Бугун, 13:19Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиБугун, 13:18Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиУмар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиБугун, 13:08Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариМакгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариБугун, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди