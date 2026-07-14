Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...

·0·Спорт
Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...

Мадриднинг “Реал” клубида Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш масаласи яна кун тартибига чиқди. Хабарларга кўра, бош мураббий Жозе Моуринью бразилиялик юлдузни янги лойиҳанинг муҳим қисми эканига шахсан ишонтирмоқчи.

Моуринью музокараларга киришмоқчи

Sport.es нашри маълумотига кўра, Жозе Моуринью Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш бўйича жараёнга шахсан қўшилиш истагини билдирган.

Ҳозирги келишув 2027 йил ёзига қадар амал қилади. Аммо шартнома муддати тугашига яқинлашгани сари “Реал” учун бу масала оддий музокара эмас, стратегик қарорга айланмоқда.

Моуринью Винисиус билан юзма-юз гаплашиб, уни клубнинг янги спорт лойиҳасида марказий фигуралардан бири бўлишига ишонтирмоқчи.

“Реал”нинг янги лойиҳаси кимлар атрофида қурилади?

Манбага кўра, португалиялик мутахассис “Қироллик клуби”нинг асосий юлдузлари бир жамоада самарали ўйнай олишига ишонмоқда.

Гап Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем ҳақида кетмоқда. Бу учлик ном жиҳатидан жуда кучли, аммо майдонда уларни бир тизимга солиш осон вазифа эмас.

Футболчи

“Реал” учун аҳамияти

Винисиус Жуниор

қанотда тезлик, дриблинг ва хавф

Килиан Мбаппе

гол, тезкор ҳужум ва суперюлдуз мақоми

Жуд Беллингем

марказда етакчилик ва универсаллик

Моуринью учун асосий синов шу: юлдузлар кўп, аммо уларни битта ғоя атрофида бирлаштириш керак.

Маош масаласи музокарани қийинлаштирмоқда

Аввалроқ ОАВ Винисиус ва “Реал” маош масаласида келиша олмаётгани ҳақида хабар берган эди.

Айтилишича, бразилиялик вингер йилига тахминан 30 миллион евро атрофида маош олишни истамоқда. Бу Килиан Мбаппе даромадига яқин миқдор ҳисобланади.

Бироқ “Реал” раҳбарияти ҳозирча бундай шартларга рози эмас. Клуб маош баланси бузилиши ва кийиниш хонасида бошқа юлдузлар билан янги саволлар пайдо бўлишидан эҳтиёт қилаётган бўлиши мумкин.

Нега Винисиус масаласи шунчалик муҳим?

Винисиус “Реал” учун фақат бир қанот ҳужумчиси эмас. У сўнгги йилларда клубнинг энг танилган юзларидан бирига айланди.

Унинг тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги устунлиги ва катта ўйинларда портлаш қобилияти “Реал” ҳужумига алоҳида ранг беради.

Шу билан бирга, Мбаппенинг келиши Винисиуснинг мақомига янги савол қўйди: жамоа ким атрофида қурилади? Ёки Моуринью ҳар икки юлдузни бир механизмга айлантира оладими?

Моуриньюнинг роли нимада?

Жозе Моуринью фақат тактик мураббий эмас. У юлдузлар психологияси, босим, рақобат ва кийиниш хонасидаги иерархия билан ишлашни яхши биладиган мутахассис сифатида танилган.

Шунинг учун Винисиус билан шахсий суҳбат муҳим бўлиши мумкин. Бу ерда гап фақат пул ҳақида эмас. Футболчи ўзини янги лойиҳада қанчалик муҳим ҳис қилиши ҳам ҳал қилувчи омил.

Агар Моуринью Винисиусга “сен бу лойиҳада асосий фигурасан” деган ишончни бера олса, музокаралар йўналиши ўзгариши мумкин.

“Реал” учун хавф нимада?

Агар шартнома масаласи чўзилиб кетса, “Реал” янги мавсумни катта ноаниқлик билан бошлаши мумкин.

Бундай ҳолатда ҳар бир ўйиндан кейин Винисиуснинг келажаги ҳақида саволлар кўпаяди. Бу эса футболчининг ўйинига ҳам, жамоа муҳитига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Клуб учун энг яхши сценарий — масалани тезроқ ҳал қилиш. Ёки янги шартнома, ёки аниқ позиция.

Кийиниш хонасидаги нозик баланс

Мбаппе, Винисиус ва Беллингем каби юлдузлар бор жамоада маош ва мақом масаласи доим нозик бўлади.

Бир футболчига катта имтиёз берилса, бошқаларда ҳам савол пайдо бўлиши табиий. Шунинг учун “Реал” раҳбарияти нафақат Винисиусни сақлаб қолиш, балки жамоа ичидаги мувозанатни ҳам сақлашга ҳаракат қилмоқда.

Бу ерда Моуриньюнинг тажрибаси керак бўлади. Чунки юлдузларни сотиб олиш мумкин, лекин уларни бир-бири учун ишлашга мажбур қилиш — бошқа санъат.

Янги мавсум олдидан катта қарор

Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш “Реал” учун янги мавсум олдидан энг муҳим масалалардан бирига айланмоқда.

Моуриньюнинг шахсан аралашиши эса клуб бу жараённи оддий юридик музокара эмас, спорт лойиҳасининг марказий қисми сифатида кўраётганини англатади.

Энди асосий савол шу: Винисиус “Реал”нинг янги даврида ўзини марказий қаҳрамон сифатида кўрадими ёки маош ва мақом масаласи катта бурилишга сабаб бўладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 13:38Гарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйдиГарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйдиБугун, 13:34Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаКриштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаБугун, 13:19Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаТомас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаБугун, 13:12Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиЛамине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиБугун, 12:32Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиРодри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиБугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди