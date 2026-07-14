Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...
Мадриднинг “Реал” клубида Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш масаласи яна кун тартибига чиқди. Хабарларга кўра, бош мураббий Жозе Моуринью бразилиялик юлдузни янги лойиҳанинг муҳим қисми эканига шахсан ишонтирмоқчи.
Моуринью музокараларга киришмоқчи
Sport.es нашри маълумотига кўра, Жозе Моуринью Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш бўйича жараёнга шахсан қўшилиш истагини билдирган.
Ҳозирги келишув 2027 йил ёзига қадар амал қилади. Аммо шартнома муддати тугашига яқинлашгани сари “Реал” учун бу масала оддий музокара эмас, стратегик қарорга айланмоқда.
Моуринью Винисиус билан юзма-юз гаплашиб, уни клубнинг янги спорт лойиҳасида марказий фигуралардан бири бўлишига ишонтирмоқчи.
“Реал”нинг янги лойиҳаси кимлар атрофида қурилади?
Манбага кўра, португалиялик мутахассис “Қироллик клуби”нинг асосий юлдузлари бир жамоада самарали ўйнай олишига ишонмоқда.
Гап Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем ҳақида кетмоқда. Бу учлик ном жиҳатидан жуда кучли, аммо майдонда уларни бир тизимга солиш осон вазифа эмас.
Футболчи
“Реал” учун аҳамияти
Винисиус Жуниор
қанотда тезлик, дриблинг ва хавф
Килиан Мбаппе
гол, тезкор ҳужум ва суперюлдуз мақоми
марказда етакчилик ва универсаллик
Моуринью учун асосий синов шу: юлдузлар кўп, аммо уларни битта ғоя атрофида бирлаштириш керак.
Маош масаласи музокарани қийинлаштирмоқда
Аввалроқ ОАВ Винисиус ва “Реал” маош масаласида келиша олмаётгани ҳақида хабар берган эди.
Айтилишича, бразилиялик вингер йилига тахминан 30 миллион евро атрофида маош олишни истамоқда. Бу Килиан Мбаппе даромадига яқин миқдор ҳисобланади.
Бироқ “Реал” раҳбарияти ҳозирча бундай шартларга рози эмас. Клуб маош баланси бузилиши ва кийиниш хонасида бошқа юлдузлар билан янги саволлар пайдо бўлишидан эҳтиёт қилаётган бўлиши мумкин.
Нега Винисиус масаласи шунчалик муҳим?
Винисиус “Реал” учун фақат бир қанот ҳужумчиси эмас. У сўнгги йилларда клубнинг энг танилган юзларидан бирига айланди.
Унинг тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги устунлиги ва катта ўйинларда портлаш қобилияти “Реал” ҳужумига алоҳида ранг беради.
Шу билан бирга, Мбаппенинг келиши Винисиуснинг мақомига янги савол қўйди: жамоа ким атрофида қурилади? Ёки Моуринью ҳар икки юлдузни бир механизмга айлантира оладими?
Моуриньюнинг роли нимада?
Жозе Моуринью фақат тактик мураббий эмас. У юлдузлар психологияси, босим, рақобат ва кийиниш хонасидаги иерархия билан ишлашни яхши биладиган мутахассис сифатида танилган.
Шунинг учун Винисиус билан шахсий суҳбат муҳим бўлиши мумкин. Бу ерда гап фақат пул ҳақида эмас. Футболчи ўзини янги лойиҳада қанчалик муҳим ҳис қилиши ҳам ҳал қилувчи омил.
Агар Моуринью Винисиусга “сен бу лойиҳада асосий фигурасан” деган ишончни бера олса, музокаралар йўналиши ўзгариши мумкин.
“Реал” учун хавф нимада?
Агар шартнома масаласи чўзилиб кетса, “Реал” янги мавсумни катта ноаниқлик билан бошлаши мумкин.
Бундай ҳолатда ҳар бир ўйиндан кейин Винисиуснинг келажаги ҳақида саволлар кўпаяди. Бу эса футболчининг ўйинига ҳам, жамоа муҳитига ҳам таъсир қилиши мумкин.
Клуб учун энг яхши сценарий — масалани тезроқ ҳал қилиш. Ёки янги шартнома, ёки аниқ позиция.
Кийиниш хонасидаги нозик баланс
Мбаппе, Винисиус ва Беллингем каби юлдузлар бор жамоада маош ва мақом масаласи доим нозик бўлади.
Бир футболчига катта имтиёз берилса, бошқаларда ҳам савол пайдо бўлиши табиий. Шунинг учун “Реал” раҳбарияти нафақат Винисиусни сақлаб қолиш, балки жамоа ичидаги мувозанатни ҳам сақлашга ҳаракат қилмоқда.
Бу ерда Моуриньюнинг тажрибаси керак бўлади. Чунки юлдузларни сотиб олиш мумкин, лекин уларни бир-бири учун ишлашга мажбур қилиш — бошқа санъат.
Янги мавсум олдидан катта қарор
Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш “Реал” учун янги мавсум олдидан энг муҳим масалалардан бирига айланмоқда.
Моуриньюнинг шахсан аралашиши эса клуб бу жараённи оддий юридик музокара эмас, спорт лойиҳасининг марказий қисми сифатида кўраётганини англатади.
Энди асосий савол шу: Винисиус “Реал”нинг янги даврида ўзини марказий қаҳрамон сифатида кўрадими ёки маош ва мақом масаласи катта бурилишга сабаб бўладими?
…