MrBeast жамоаси Хивада: Ичан қалъа дунё нигоҳида бўлиши мумкин!

·9·Ўзбекистон
MrBeast жамоаси Хивада: Ичан қалъа дунё нигоҳида бўлиши мумкин!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур YouTube блогери МрБеаст (Жиммй Доналдсон) ва унинг жамоаси Ўзбекистонга ташриф буюриб, Хиванинг Ичан қалъасида суратга олиш ишларини олиб бормоқда.
  • Бу ташрифнинг асосий мақсади мамлакатнинг тарихий ва маданий меросини халқаро аудиторияга танитишдир.
  • Ичан қалъанинг ўзига хос меъморий обидалари ва қадимий кўриниши халқаро миқёсдаги видеолойиҳалар учун катта қизиқиш уйғотади.

Дунёнинг энг машҳур YouTube блогерларидан бири MrBeast'нинг (Jimmy Donaldson) суратга олиш жамоаси Хоразм вилоятига етиб борди. Айни пайтда ижодий гуруҳ Хиванинг тарихий маркази — Ичан қалъада тасвирга олиш ишларини олиб бормоқда.

Тошкентдан Хивагача давом этган сафар

MrBeast 9 октябрь куни Ўзбекистонга ташриф буюрган. Бу унинг Марказий Осиёга илк сафари ҳисобланади. Ташриф Санъат ва маданиятни ривожлантириш жамғармаси ҳамда Туризм қўмитаси ҳамкорлигида ташкил этилган бўлиб, асосий мақсад мамлакатнинг тарихий ва маданий меросини халқаро аудиторияга танитишдан иборат.

Дастлаб блогернинг ўзи Тошкент ва Самарқандга бориши режалаштирилган. Унинг суратга олиш жамоаси эса сафарни давом эттириб, Бухоро ва Хивадаги тарихий обидаларни тасвирга олишга киришган. Тошкентдаги ташрифи давомида MrBeast кўплаб мухлислар эътиборига тушган. Блогер Ўзбекистондаги машҳурлигини аввалига етарлича баҳоламаганини тан олган. Унинг сўзларига кўра, минглаб мухлислар автомобили ортидан эргашган.

Нега айнан Ичан қалъа?

Хиванинг қадимий Ичан қалъаси 1990 йилда UNESCO Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган. Ўзбекистоннинг халқаро миқёсда эътироф этилган тарихий масканларидан бири бўлган ушбу ҳудудда Калта Минор, Исломхўжа минораси, Жума масжиди ва Кўҳна Арк каби ноёб меъморий обидалар жойлашган.

Қадимий деворлар, тор кўчалар ва асрлар давомида сақланиб қолган меъморий ёдгорликлар Ичан қалъага ўзига хос кўриниш беради. Шу боис бу маскан халқаро миқёсдаги видеолойиҳалар учун ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин.

Видео қачон эълон қилинади?

Ҳозирча суратга олинаётган видеонинг қачон намойиш этилиши ва қандай форматда тайёрланиши ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шунингдек, жамоа Ичан қалъанинг айнан қайси қисмларида тасвирга олиш ишларини олиб бораётгани ҳам очиқланмаган.

Шунга қарамай, MrBeast жамоасининг Хивага ташрифи Ўзбекистоннинг бой тарихий меросини халқаро аудиторияга танитиш нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотмоқда.

MrBeastИчан қалъаХиваUNESCO
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилиндиИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди11 октябр 14:28MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?9 октябр 21:03250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?11 август 09:49Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)Бугун 05:28Хивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаХивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августда25 июл 15:31MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлдиMrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди11 октябр 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади