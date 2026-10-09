MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)
Дунёга машҳур блогер MrBeast бугун, 9 октябрь куни Тошкентда ўтказаётган шоуcида иштирокчиларга йирик пул мукофотларини улашмоқда. Пойтахтда ташкил этилган ўйинлар давомида уч нафар омадли ўзбекистонлик 100 миллион сўмдан пул ютиб олди. Мукофотларни блогернинг ўзи топширди.
Маълум бўлишича, Ангелина Н., Асадбек З. ва Жамшидхон З.шоу доирасида 100 миллион сўмдан мукофотга эга бўлган. Шу тариқа, MrBeast биргина шоу давомида иштирокчиларга жами 300 миллион сўм тарқатган.
Тадбирда пул мукофотлари топширилган лаҳзалар ҳамда иштирокчиларнинг қувончи акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда. Видеолардан бирида иштирокчилардан бири пул солинган қутидан бир-икки даста пулни олиб, бошқа қатнашчилар томон улоқтирганини ҳам кўриш мумкин.
MrBeastнинг Тошкентдаги шоуси маҳаллий томошабинлар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…