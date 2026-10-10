MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?
YouTube платформасида 500 миллиондан ортиқ кузатувчига эга жаҳоннинг энг йирик ва машҳур рақамли контент ижодкори MrBeast (Жимми Дональдсон)нинг Тошкентга ташрифи нафақат ижтимоий тармоқларда шов-шув кўтарди, балки жамоатчиликда ҳақли саволларни ҳам уйғотди: дунёнинг энг қиммат блогери Ўзбекистонга қанча маблағ эвазига келди?
Расмий маълумотларга кўра, блогер Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси (ACDF) ҳамда Туризм қўмитасининг расмий таклифига биноан, креатив иқтисодиёт ва рақамли контентни қўллаб-қувватлаш давлат дастури доирасида мамлакатимизга ташриф буюрди.
Тарафлар ўртасидаги аниқ шартномавий сумма ёки харажатлар миқдори расман очиқланмаган ва бу қатъий тижорат сири ҳисобланади. Бироқ жаҳон бозоридаги реал нархлар ва суд ҳужжатлари бу ҳамкорликнинг глобал қиймати қанчалик баланд эканини кўрсатиб беради.
Тошкентдаги тадбир: 200 нафар бахтли иштирокчи ва 300 млн сўмлик мукофот
MrBeast’нинг Ўзбекистондаги иштироки тўлиқ халқаро форматдаги оммавий интерактив шоу тарзида ташкил этилди:
Бепул кириш ва компьютер танлови: Мухлислар учун кириш мутлақо бепул бўлди. Онлайн рўйхатдан ўтган минглаб даъвогарлар орасидан компьютер рандомизатори орқали тасодифий танлаб олинган 200 нафар иштирокчи махсус фан-учрашув ва савол-жавобларда бевосита қатнашиш имкониятига эга бўлди;
300 миллион сўмлик соврин: Тошкентдаги интерактив синовлар вақтида Жимми уч нафар маҳаллий иштирокчига шахсан 100 миллион сўмдан, жами 300 миллион сўм миқдоридаги пул мукофотларини топширди;
Ёшлар ва креатив индустрия: Лойиҳа маҳаллий контент яратувчиларини илҳомлантириш ва Ўзбекистон ёшларининг халқаро медиага интеграциясини тезлаштиришни мақсад қилган.
Жаҳон бозорида MrBeast неча пул туради? Суд ҳужжатларидаги фактлар
MrBeast бренди билан ҳамкорлик қилиш дунёнинг етакчи корпорациялари учун ҳам улкан харажат талаб қилади. Август ойида АҚШ суди томонидан эълон қилинган очиқ материаллар унинг расмий реклама нархларини фош этган эди:
Асосий видеодаги интеграция: Блогернинг асосий YouTube каналидаги битта реклама интеграцияси ўртача 2,5 миллион долларни ташкил этади;
Shorts ва сайт тарғиботи: Битта қисқа Shorts ролиги учун яна 500 минг доллар, расмий веб-сайтга бренд номини киритиш ва фойдаланиш ҳуқуқи учун эса 1 миллион доллар талаб қилинади;
Глобал мисоллар: Тиббиёт корпорацияси тўртта видео учун блогер жамоасига 15 миллион доллар, савдо гиганти Amazon бешта роликка 12,5 миллион доллар тўлаган. Шунингдек, Walmart супермаркетидаги барча маҳсулотларни сотиб олиш лойиҳаси учун MrBeast жамоаси 8–10 миллион доллар миқдорида гонорар белгилаган.
Миллиард долларлик туризм стратегияси: Нега бундай сармоя зарур?
Ўзбекистоннинг жаҳон юлдузларини жалб қилиш сиёсатини йирик давлат маркетинги сифатида баҳолаш мумкин:
Туризм — улкан даромад манбаи: 2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистоннинг туризм соҳасидан олган соф даромади 4,4 миллиард доллардан ошди. Мамлакат яқин истиқболда бу кўрсаткични янада кўпайтиришни мақсад қилган;
Глобал танилув эҳтиёжи: Миллиардлаб долларлик оқимни сақлаб қолиш ва ошириш учун анъанавий рекламалар камлик қилади — юз миллионлаб ёшларни қамраб олувчи глобал медиа резонанс керак;
Юлдузлар карвони тасодиф эмас: Аввалроқ юртимизга ташриф буюрган Женнифер Лопес, Андреа Бочелли, Жон Леженд каби жаҳон саҳнаси юлдузлари ҳам мамлакатнинг халқаро обрўсини юксалтиришга хизмат қилган эди. MrBeast эса сайёрамизнинг Gen-Z ва рақамли авлодини Ўзбекистонга жалб қилиш учун энг мукаммал реклама қуролига айланди.
Тошкент кўчаларидаги суратга олиш ишлари ва эълон қилинадиган бўлажак видеоролик орқали дунё бўйлаб ярим миллиарддан ортиқ томошабин Ўзбекистон номини қайта кашф этиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…