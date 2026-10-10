MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?

·0·Жамият
MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?

YouTube платформасида 500 миллиондан ортиқ кузатувчига эга жаҳоннинг энг йирик ва машҳур рақамли контент ижодкори MrBeast (Жимми Дональдсон)нинг Тошкентга ташрифи нафақат ижтимоий тармоқларда шов-шув кўтарди, балки жамоатчиликда ҳақли саволларни ҳам уйғотди: дунёнинг энг қиммат блогери Ўзбекистонга қанча маблағ эвазига келди?

Расмий маълумотларга кўра, блогер Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси (ACDF) ҳамда Туризм қўмитасининг расмий таклифига биноан, креатив иқтисодиёт ва рақамли контентни қўллаб-қувватлаш давлат дастури доирасида мамлакатимизга ташриф буюрди.

Тарафлар ўртасидаги аниқ шартномавий сумма ёки харажатлар миқдори расман очиқланмаган ва бу қатъий тижорат сири ҳисобланади. Бироқ жаҳон бозоридаги реал нархлар ва суд ҳужжатлари бу ҳамкорликнинг глобал қиймати қанчалик баланд эканини кўрсатиб беради.

Тошкентдаги тадбир: 200 нафар бахтли иштирокчи ва 300 млн сўмлик мукофот

MrBeast’нинг Ўзбекистондаги иштироки тўлиқ халқаро форматдаги оммавий интерактив шоу тарзида ташкил этилди:

  • Бепул кириш ва компьютер танлови: Мухлислар учун кириш мутлақо бепул бўлди. Онлайн рўйхатдан ўтган минглаб даъвогарлар орасидан компьютер рандомизатори орқали тасодифий танлаб олинган 200 нафар иштирокчи махсус фан-учрашув ва савол-жавобларда бевосита қатнашиш имкониятига эга бўлди;

  • 300 миллион сўмлик соврин: Тошкентдаги интерактив синовлар вақтида Жимми уч нафар маҳаллий иштирокчига шахсан 100 миллион сўмдан, жами 300 миллион сўм миқдоридаги пул мукофотларини топширди;

  • Ёшлар ва креатив индустрия: Лойиҳа маҳаллий контент яратувчиларини илҳомлантириш ва Ўзбекистон ёшларининг халқаро медиага интеграциясини тезлаштиришни мақсад қилган.

Жаҳон бозорида MrBeast неча пул туради? Суд ҳужжатларидаги фактлар

MrBeast бренди билан ҳамкорлик қилиш дунёнинг етакчи корпорациялари учун ҳам улкан харажат талаб қилади. Август ойида АҚШ суди томонидан эълон қилинган очиқ материаллар унинг расмий реклама нархларини фош этган эди:

  • Асосий видеодаги интеграция: Блогернинг асосий YouTube каналидаги битта реклама интеграцияси ўртача 2,5 миллион долларни ташкил этади;

  • Shorts ва сайт тарғиботи: Битта қисқа Shorts ролиги учун яна 500 минг доллар, расмий веб-сайтга бренд номини киритиш ва фойдаланиш ҳуқуқи учун эса 1 миллион доллар талаб қилинади;

  • Глобал мисоллар: Тиббиёт корпорацияси тўртта видео учун блогер жамоасига 15 миллион доллар, савдо гиганти Amazon бешта роликка 12,5 миллион доллар тўлаган. Шунингдек, Walmart супермаркетидаги барча маҳсулотларни сотиб олиш лойиҳаси учун MrBeast жамоаси 8–10 миллион доллар миқдорида гонорар белгилаган.

Миллиард долларлик туризм стратегияси: Нега бундай сармоя зарур?

Ўзбекистоннинг жаҳон юлдузларини жалб қилиш сиёсатини йирик давлат маркетинги сифатида баҳолаш мумкин:

  • Туризм — улкан даромад манбаи: 2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистоннинг туризм соҳасидан олган соф даромади 4,4 миллиард доллардан ошди. Мамлакат яқин истиқболда бу кўрсаткични янада кўпайтиришни мақсад қилган;

  • Глобал танилув эҳтиёжи: Миллиардлаб долларлик оқимни сақлаб қолиш ва ошириш учун анъанавий рекламалар камлик қилади — юз миллионлаб ёшларни қамраб олувчи глобал медиа резонанс керак;

  • Юлдузлар карвони тасодиф эмас: Аввалроқ юртимизга ташриф буюрган Женнифер Лопес, Андреа Бочелли, Жон Леженд каби жаҳон саҳнаси юлдузлари ҳам мамлакатнинг халқаро обрўсини юксалтиришга хизмат қилган эди. MrBeast эса сайёрамизнинг Gen-Z ва рақамли авлодини Ўзбекистонга жалб қилиш учун энг мукаммал реклама қуролига айланди.

Тошкент кўчаларидаги суратга олиш ишлари ва эълон қилинадиган бўлажак видеоролик орқали дунё бўйлаб ярим миллиарддан ортиқ томошабин Ўзбекистон номини қайта кашф этиши шубҳасиз.

MrBeastТошкентACDFYouTube
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Кеча 09:07MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)Кеча 20:49MrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлдиMrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлдиКеча 13:53MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин6 октябр 19:53MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?Кеча 21:03MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиMrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатди5 октябр 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди