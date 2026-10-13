Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)
Самарқандда мактаб ўқувчилари мотоцикл ва мотошлемда бўлган хитойлик сайёҳни машҳур блогер MrBeast деб ўйлаб, унинг атрофини ўраб олди.
Хабарларга кўра, воқеа блогернинг Ўзбекистонга ташрифи ортидан юз берган. Шаҳардан кетаётган MrBeastни кўришга умид қилган ўқувчилар мотоциклда кетаётган сайёҳни унга ўхшатиб юборган.
Оломон сайёҳнинг атрофида тўпланиб, унга тегина бошлаган. Шунга қарамай, эркак вазиятдан эсон-омон чиқиб кетишга муваффақ бўлган.
Кейинчалик хитойлик сайёҳ юз берган воқеадан ҳайратда қолганини ва одамлар нега унинг атрофига йиғилганини дастлаб тушунмаганини айтган.
Изоҳлар 0
…