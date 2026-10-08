Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?

·32·Ўзбекистон
Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?

Тошкентда иситиш мавсуми октябрь ойининг иккинчи ярмида бошланиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бироқ ҳозирча пойтахтда иситиш тизими айнан қайси санада ишга туширилиши расман маълум қилинмаган.

Амалдаги тартибга кўра, иситиш мавсуми ташқи ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати кетма-кет 5 кун давомида +8 даражадан паст бўлганидан кейинги кундан бошланади.

Шу сабабли иситиш тизимининг ишга туширилиши бевосита об-ҳаво шароитларига боғлиқ. Масалан, 6-октябрь куни Тошкентда кечаси ҳаво ҳарорати 8–10 даража, кундузи эса 21–23 даража бўлиши прогноз қилинган.

Демак, ҳозирча иситиш мавсуми албатта октябрь ойининг иккинчи ярмида бошланади, деб айтиш учун асос йўқ. Аниқ сана об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб белгиланади.

Тошкентиситиш мавсумиоб-ҳавооктябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:5324 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин23 сентябр 22:31Ўзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланадиЎзбекистонда октябрь совуқ ҳаво билан бошланади29 сентябр 17:39Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкин10 сентябр 10:17Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиТошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрланди5 июл 01:07Дам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиДам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийди26 июн 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?