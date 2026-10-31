Эртагадан газ тўлови бўйича муҳим ўзгариш: Ижтимоий норма 500 м³ га оширилади
Эртага, 1 ноябрдан бошлаб Ўзбекистонда аҳоли истеъмолчилари учун табиий газ бўйича ойлик базавий лимит қишки иситиш мавсуми учун мўлжалланган оширилган шкалага ўтади.
Энг муҳим янгилик шундаки, табиий газнинг энг арзон базавий нархда ҳисобланувчи ижтимоий норма миқдори одатдаги 100 куб метрдан 500 куб метргача оширилади. Бу чора иситиш мавсумида аҳолининг молиявий юкини енгиллаштиришга хизмат қилади.
Қишки мавсум: Ноябрь–февраль ойлари учун янги тарифлар шкаласи
Қишки 4 ой (ноябрь, декабрь, январь ва февраль) давомида бир ойлик газ истеъмоли ҳажмига қараб тўловлар қуйидаги дифференциал шкала асосида ҳисобланади:
500 м³ гача (ижтимоий норма): 1 м³ учун — 1 000 сўм;
501 м³ дан 2 500 м³ гача: 1 м³ учун — 1 800 сўм;
2 501 м³ дан 5 000 м³ гача: 1 м³ учун — 2 100 сўм;
5 001 м³ дан 10 000 м³ гача: 1 м³ учун — 2 500 сўм;
10 001 м³ ва ундан юқори: 1 м³ учун — 3 000 сўм.
Аҳоли нималарга эътибор бериши керак?
Янгиланган шкала бўйича ҳисоб-китобларда ортиқча харажатларга йўл қўймаслик учун бир нечта муҳим жиҳатларни инобатга олиш лозим:
Ижтимоий меъёр 5 баробар ошди: Агар ёзги ва кузги мавсумда арзон нарх (1 000 сўм) фақат дастлабки 100 куб метргача амал қилган бўлса, эндиликда хонадонлар ҳар ой 500 куб метргача газни энг қулай тарифда ишлатиши мумкин;
Тежамкорлик ва назорат: Истеъмол 500 куб метрдан ошган тақдирда, фақат меъёрдан ортган қисмигагина кейинги тоифадаги (1 800 сўм) тариф қўлланилади;
Кўрсаткичларни ўз вақтида топшириш: Янги ой бошланиши арафасида ҳисоблагич кўрсаткичларини аниқ қайд этиб бориш ортиқча қарздорлик ёки нотўғри ҳисоб-китобларнинг олдини олади.
Ушбу оширилган меъёрлар февраль ойининг сўнгги кунигача амал қилади ҳамда қишнинг совуқ кунларида хонадонларни иситиш харажатларини мақбуллаштириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…