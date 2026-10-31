Эртагадан газ тўлови бўйича муҳим ўзгариш: Ижтимоий норма 500 м³ га оширилади

·5·Ўзбекистон
Эртагадан газ тўлови бўйича муҳим ўзгариш: Ижтимоий норма 500 м³ га оширилади

Эртага, 1 ноябрдан бошлаб Ўзбекистонда аҳоли истеъмолчилари учун табиий газ бўйича ойлик базавий лимит қишки иситиш мавсуми учун мўлжалланган оширилган шкалага ўтади.

Энг муҳим янгилик шундаки, табиий газнинг энг арзон базавий нархда ҳисобланувчи ижтимоий норма миқдори одатдаги 100 куб метрдан 500 куб метргача оширилади. Бу чора иситиш мавсумида аҳолининг молиявий юкини енгиллаштиришга хизмат қилади.

Қишки мавсум: Ноябрь–февраль ойлари учун янги тарифлар шкаласи

Қишки 4 ой (ноябрь, декабрь, январь ва февраль) давомида бир ойлик газ истеъмоли ҳажмига қараб тўловлар қуйидаги дифференциал шкала асосида ҳисобланади:

  • 500 м³ гача (ижтимоий норма): 1 м³ учун — 1 000 сўм;

  • 501 м³ дан 2 500 м³ гача: 1 м³ учун — 1 800 сўм;

  • 2 501 м³ дан 5 000 м³ гача: 1 м³ учун — 2 100 сўм;

  • 5 001 м³ дан 10 000 м³ гача: 1 м³ учун — 2 500 сўм;

  • 10 001 м³ ва ундан юқори: 1 м³ учун — 3 000 сўм.

Аҳоли нималарга эътибор бериши керак?

Янгиланган шкала бўйича ҳисоб-китобларда ортиқча харажатларга йўл қўймаслик учун бир нечта муҳим жиҳатларни инобатга олиш лозим:

  • Ижтимоий меъёр 5 баробар ошди: Агар ёзги ва кузги мавсумда арзон нарх (1 000 сўм) фақат дастлабки 100 куб метргача амал қилган бўлса, эндиликда хонадонлар ҳар ой 500 куб метргача газни энг қулай тарифда ишлатиши мумкин;

  • Тежамкорлик ва назорат: Истеъмол 500 куб метрдан ошган тақдирда, фақат меъёрдан ортган қисмигагина кейинги тоифадаги (1 800 сўм) тариф қўлланилади;

  • Кўрсаткичларни ўз вақтида топшириш: Янги ой бошланиши арафасида ҳисоблагич кўрсаткичларини аниқ қайд этиб бориш ортиқча қарздорлик ёки нотўғри ҳисоб-китобларнинг олдини олади.

Ушбу оширилган меъёрлар февраль ойининг сўнгги кунигача амал қилади ҳамда қишнинг совуқ кунларида хонадонларни иситиш харажатларини мақбуллаштириш имконини беради.

табиий газгаз тарифлариижтимоий нормаиситиш мавсуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?8 октябр 04:34Ўзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқдаЎзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқда14 октябр 08:08Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:411 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?1 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?29 октябр 12:48Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилинди6 октябр 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули