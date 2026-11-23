Умар Нурмагомедов жимликни бузди: Абу-Дабидаги воқеадан кейин нималар деди?
Абу-Дабида Мераб Двалишвили билан юз берган жанжалдан сўнг олти нафар россиялик қаторида қўлга олинган Умар Нурмагомедов Россияга қайтиб, воқеага муносабат билдирди. UFC жангчиси батафсил изоҳ бериш ўрнига ҳаётдаги синовлар ва уларга бардош бериш ҳақида қисқа, аммо мазмунли фикр қолдирди.
Нурмагомедовдан илк муносабат: у қандай фикр билдирди?
Умар Нурмагомедов ижтимоий тармоқдаги саҳифасида инсон ҳаётида учрайдиган қийинчиликлар ҳақида ёзди. Унинг баёнотида Абу-Дабидаги ҳодиса ёки қўлга олиниш ҳолати бевосита тилга олинмаган. Бироқ бу фикрлар россиялик жангчининг воқеадан кейинги илк муносабати сифатида эътибор тортди.
«Ҳар бир инсон ҳаётида қийинчиликларга дуч келади. Бизни фақат уларга қандай дош беришимиз белгилайди», — деб ёзди Нурмагомедов.
Қизиғи, у вазиятга кескин баҳо бериш ёки ўзини оқлашга уринмади. Аксинча, умумий мазмундаги фикр билан чекланди.
Усман Нурмагомедовдан фарқли йўл тутди
Абу-Дабидаги воқеадан кейин Усман Нурмагомедов ижтимоий тармоқда «Лицо со шрамом» фильмидаги Тони Монтана қаҳрамонининг гангстерона иқтибосини келтирган эди.
Умар эса бундай услубни танламади. UFC’нинг ўта енгил вазн тоифасида собиқ титул даъвогари нейтрал ва вазмин муносабат билдириб, қийинчиликларга сабр билан дош бериш кераклигини таъкидлади.
Бу икки жангчининг бир воқеадан кейинги муносабатидаги услубий фарқ сифатида кўзга ташланди.
Умар Нурмагомедов учун 2026 йил оғир кечмоқда
30 ёшли жангчи учун жорий йил спорт ва шахсий ҳаётдаги мураккаб воқеалар билан эсда қолмоқда. Абу-Дабидаги жанжал оқибатида қўлга олиниш билан боғлиқ ҳодиса унинг учун жиддий синов бўлди. Манбада келтирилишича, бу воқеа қарийб ярим йиллик қамоқ жазоси билан якунланиши мумкин эди.
Бундан ташқари, август ойида Умар профессионал фаолиятидаги илк муддатидан олдинги мағлубиятини қабул қилди. Шанхайда ўтказилган UFC турнирида у хитойлик Сонг Ядонгга нокаут билан мағлуб бўлди.
Шу тариқа, аввал чемпионлик камари учун курашган Нурмагомедов бир йилнинг ўзида ҳам октагонда, ҳам октагон ташқарисида жиддий синовларга дуч келди.
Энди жангчини қандай синовлар кутмоқда?
Умарнинг қисқа баёнотида Абу-Дабидаги ҳодисанинг тафсилотлари очиқланмаган. У воқеа юзасидан ўз позициясини батафсил тушунтирмади, шунингдек, келгуси режалари ҳақида ҳам маълумот бермади.
Бироқ унинг сўзларидаги асосий мазмун аниқ: инсонни бошидан кечирган қийинчиликлари эмас, балки уларга қандай муносабатда бўлиши белгилайди. Энди Нурмагомедов учун бу фикрни амалда исботлаш, спортдаги мавқеини тиклаш ва мухлислар ишончини қайтариш муҳим бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…