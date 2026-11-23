«Ғалаба менга берилади, деб ўйлагандим»: Асу Алмабаев мағлубияти ҳақида гапирди
UFC’нинг қозоғистонлик жангчиси Асу Алмабаев Киоджи Хоригучига қарши кечган баҳсдаги мағлубиятидан сўнг илк бор батафсил фикр билдирди. У титул учун курашга бир қадам қолганида тўхтаб қолганидан афсусда эканини яширмади, шу билан бирга, мағлубиятидан фойдаланиб ном чиқаришга уринаётганларга ҳам кескин муносабат билдирди.
«Титулга бир қадам қолганида тўхтаб қолдим»
Қозоғистонлик UFC жангчиси Асу Алмабаев Киоджи Хоригучига қарши жангдаги мағлубиятини оғир қабул қилганини тан олди. Спортчи ойлаб давом этган машғулотлар, сарфланган меҳнат ва титул учун курашга яқинлашган бир пайтдаги мағлубият ҳар қандай жангчи учун жиддий зарба эканини таъкидлади.
Алмабаев уни қўллаб-қувватлаган, жангини кузатган ва ғалаба учун дуо қилган барча мухлисларга миннатдорлик билдирди. Унинг сўзларидан англашилишича, мағлубиятдан кейинги энг оғир ҳислардан бири — шунча меҳнатдан сўнг кўзланган мақсадга ета олмаслик.
«Шунча жанг ўтказдим, ойлаб тинимсиз машқ қилдим, тер тўкдим — энди титулга бир қадам қолганда тўхтаб қолдим. Бу ҳар қандай спортчи учун оғир зарба. Ҳаётда менга ҳеч нарса осонликча берилмайди, бу мақсад ҳам бундан мустасно бўлмайди», — деди жангчи.
У мағлубиятдан кейин ўзини оқлашга уринмаслигини, аксинча, камчиликларини таҳлил қилиб, устида ишлаши кераклигини билдирди.
Мағлубиятдан фойдаланиб ном чиқармоқчи бўлганларга жавоб
Алмабаевнинг эътиборини тортган яна бир ҳолат — унинг мағлубиятидан кейин айрим кишиларнинг бу вазиятдан ўз манфаати йўлида фойдаланишга уринаётгани бўлди.
Жангчининг фикрича, бировнинг мағлубиятини ўзини кўрсатиш учун имкониятга айлантириш тўғри эмас. У танқидчиларга шунчаки гапириш ўрнига, октагонга чиқиб, ўз кучини амалда исботлашни таклиф қилди.
«Агар шунчалик кучли бўлсангиз, бу ерга келинг, Топ-5, Топ-10 ёки Топ-20гача кўтарилиб, ўзингизни кўрсатинг. Бировнинг мағлубияти ҳисобига шуҳрат қозониш жуда уятли», — деди Алмабаев.
Шу тариқа, қозоғистонлик жангчи мағлубиятдан кейинги танқидларга жавоб қайтариш билан бирга, спортдаги ҳақиқий рақобат гап-сўзлар билан эмас, натижа ва меҳнат билан ўлчанишини эслатди.
Алмабаев нега ўзини ғолиб деб ҳисоблаган?
Жангчининг баёнотида энг эътиборли нуқталардан бири — унинг Хоригучига қарши баҳс натижасига муносабати бўлди.
Алмабаевнинг айтишича, у жанг давомида ўзини ғолиб бўлаётган деб ҳисоблаган. Ҳар бир раунддан кейин бурчагидаги мураббийлар ҳам унга устунликка эга эканини айтишган.
«Ғолиб бўлдим, деб ўйлагандим. Ҳар раунддан кейин бурчагимдагилар менга: “Сен ютиб турибсан”, дейишарди. Ғалаба Хоригучига берилганини эълон қилишганда, у ҳам ҳайрон бўлганини ўзингиз кўрдингиз», — деди қозоғистонлик спортчи.
Шунга қарамай, Алмабаев ўзини оқлаш нияти йўқлигини яна бир бор таъкидлади. Унинг фикрича, спортчи учун ғалаба пайтидаги мақтовлар ҳам, мағлубиятдан кейинги оғир гаплар ҳам асосий мақсаддан чалғитмаслиги керак.
«Бугун мағлубият, эртага ғалаба»
Алмабаев баёнотининг якунида мухлислар ва ҳамюртларини бирдамликка чақирди. Унинг таъкидлашича, спортда мағлубият ҳам, ғалаба ҳам бўлиб туради. Муҳими, қийин вазиятларда бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва олдинга интилишдан тўхтамаслик.
«Ҳар қандай шароитда ҳам бирдам ва аҳил бўлиб қолайлик. Бир-биримизни қўллаб-қувватлайлик. Эркакнинг йўли, жангчининг йўли шу: бугун мағлубият, эртага ғалаба. Бундай бўлиб туради», — деди у.
Алмабаевнинг сўзлари унинг мағлубиятни оғир қабул қилганини, бироқ бу натижани фаолиятидаги якуний нуқта деб ҳисобламаётганини кўрсатади. Титул учун кураш йўлидаги бир мағлубият унинг олдидаги мақсадлар ўзгарганини англатмайди. Энди эса жангчидан мухлислар кутган жавоб навбатдаги чиқишида — октагондаги натижаси билан бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…