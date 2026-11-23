Рақибни 6:2 ҳисобида енгдик: Ўзбекистон U-17 Жаҳон чемпионатида қандай камбэк кўрсатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг 2-турида Ямайка устидан 6:2 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
- Учрашувда Суҳроб Садиржонов ҳет-трик қайд этган бўлса, Лазиз Абдураимов, Амирхон Эркинов ва Аҳрор Равшанбеков ҳам ўз номларини тўпурарлар қаторига ёздириб қўйди.
- Сергей Чигодаев шогирдлари ушбу ғалабадан сўнг 3 очко жамғариб, гуруҳдаги вазиятини яхшилаб олди.
Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси Жаҳон чемпионатининг 2-турида Ямайкага қарши майдонга тушиб, 8 та гол урилган шиддатли беллашувда 6:2 ҳисобидаги йирик ғалабага эришди.
Доҳадаги «Эспайр» майдонида кечган учрашув ўсмирларимиз учун оғир бошланди: 8-дақиқада Браун ҳисобни очди. Орадан бир дақиқа ўтиб Лазиз Абдураимов мувозанатни тиклаган бўлса-да, 25-дақиқада Браун яна Ямайкани олдинга олиб чиқди. Бироқ шундан сўнг майдонда тўлиқ Сергей Чигодаев шогирдлари устунлик қилди.
Садиржонов бенефиси ва гуруҳдаги вазият
31, 47 ва 58-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилган Суҳроб Садиржонов ҳет-трик қайд этиб, баҳс тақдирини ҳал қилди. Ўйин охирида Амирхон Эркинов (79') ва Аҳрор Равшанбеков (90+2') ҳам ўз номига гол ёздириб қўйиб, йирик ғалабани мустаҳкамлади.
Ушбу ғалабадан сўнг Ўзбекистон Е гуруҳида 3 очко жамғарди, Ямайка эса 0 очко билан қолди. Гуруҳнинг иккинчи баҳсида илк турда ғалаба қозонган жамоалар — Италия ва Кот-д'Ивуар ўзаро тўқнаш келмоқда. Ўзбекистон гуруҳ босқичининг сўнгги турида 26 ноябрь куни италияликларга қарши майдонга тушади.
Гуруҳ / Учрашув
Натижа
Асосий воқеалар ва тўпурарлар
Е гуруҳи: Ўзбекистон — Ямайка
6:2
Суҳроб Садиржонов (ҳет-трик), Абдураимов, Эркинов, Равшанбеков
F гуруҳи: Тожикистон — Хорватия
0:4
Бенкотич (ҳет-трик, 2 таси пеналти), Дедич
H гуруҳи: Испания — Фижи
15:0
Круз (5 та гол), Томас (ҳет-трик), Трухиллано (ҳет-трик)
Куннинг бошқа ўйинлари: Испаниядан 15 та гол, Тожикистонда мағлубият
2-тур доирасида F гуруҳида Тожикистон (3 очко) Хорватияга (4 очко) 0:4 ҳисобида имкониятни бой берди. H гуруҳида эса Испания (6 очко) Фижи (0 очко) дарвозасига нақ 15 та жавобсиз тўп киритиб, муддатидан аввал плей-офф йўлланмасини нақд қилди.
Учрашувлар қайдномаси
U-17 ЖЧ. Е гуруҳи. 2-тур
Ўзбекистон — Ямайка 6:2
23 ноябрь, Доҳа, «Эспайр»
Голлар: Лазиз Абдураимов (9), Суҳроб Садиржонов (31, 47, 58), Амирхон Эркинов (79), Аҳрор Равшанбеков (90+2) — Браун (8, 25).
Ўзбекистон U-17: Олим Шомуродов, Машҳурбек Абдусолиев (Жаҳонгирмирзо Ўктамбоев, 46), Абубакр Раҳимов (Нурмуҳаммад Ўктамов, 66), Муҳаммадазиз Рўзибоев, Амирхон Эркинов (Муҳаммаджон Маматов, 85), Ислом Равшанов, Асилбек Алиев, Миркомил Муродов, Суҳроб Садиржонов (Муҳаммадодил Орифхонов, 66), Миржамол Анваров, Лазиз Абдураимов (Аҳрор Равшанбеков, 56).
F гуруҳи
Тожикистон — Хорватия 0:4
Голлар: Бенкотич (6 пеналти, 50, 56 пеналти), Дедич (59).
H гуруҳи
Испания — Фижи 15:0
Голлар: Круз (5, 10, 27, 57, 65), Томас (12, 19, 35 пеналти), Трухиллано (25, 40, 51 пеналти), Компани (43), Домингес (53, 74), Рамос (80).
Сизнингча, 26 ноябрь куни Италияга қарши кечадиган ҳал қилувчи баҳсда Сергей Чигодаев шогирдлари плей-офф йўлланмасини қўлга кирита оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…