АҚШда юк машиналари суғуртасида 20 минг долларни қандай тежаш мумкин: бишкеклик Наргиза Байжигитова Америкадаги бизнес хатолари ҳақида
Америка тижорат юк ташиш соҳаси азалдан Марказий Осиёлик ғайратли тадбиркорларни ўзига жалб қилиб келади. Қирғизистон ва минтақадаги қўшни давлатлардан чиққан ўнлаб транспорт компаниялари ҳар йили АҚШ йўлларига чиқиб, автопарк ва юк ташиш ҳажмини тез кўпайтирмоқда. Бироқ жадал кенгайиш ортида оғир молиявий ҳақиқат яширинган: Америкада тижорат суғуртаси назорат органлари учун шунчаки расмий маълумотнома эмас, балки ҳар бир бизнеснинг омон қолиши ва даромадлилиги бевосита боғлиқ бўлган рискларни баҳолашнинг қатъий тизимидир.
Тижорат суғуртаси ва рискларни бошқариш бўйича халқаро эксперт Наргиза Байжигитова Бишкекда туғилган. «Ала-Тоо» Халқаро университетини тамомлаган, Туркияда таҳсил олган ва Италиянинг нуфузли Sapienza University of Rome олийгоҳида магистр даражасини олган Наргиза океан ортида муваффақиятли карьера қурди ва Марказий Осиёлик транспорт компаниялари эгалари учун асосий маслаҳатчилардан бирига айланди. Бугун у тадбиркорларга миллионлаб долларлик капиталини ҳимоя қилиш ҳамда молиявий ва операцион рискларни бошқаришнинг самарали тизимини йўлга қўйишда ёрдам бермоқда.
Муваффақият пойдевори: Европа таълими ва Америка тажрибаси
Наргизанинг касбий йўли жаҳоннинг ўта рақобатли бозорларида ишлашда чуқур академик билим қанчалик муҳим эканини кўрсатади. Италияда иқтисодиёт, молия ва инновацияларни бошқаришни ўрганиш унда бизнес жараёнларини баҳолашга тизимли ёндашувни шакллантирган. Намунавий суғурта маҳсулотларини сотадиган оддий агентлардан фарқли равишда, Наргиза расмиятчилик ўрнига тўлақонли бизнес таҳлилини қўллайди.
«АҚШда суғурта брокери ва агенти рисклар бўйича тўлақонли маслаҳатчи бўлиши керак, — тушунтиради Наргиза. — Марказий Осиёлик тадбиркор Америка логистика соҳасига кирганда нафақат тил тўсиғига, балки бутунлай бошқача корпоратив фалсафага ҳам дуч келади. Америка суғурта институтлари компанияни кредит интизомидан тортиб автопаркни бошқариш тузилмасигача бўлган ўнлаб мезонлар бўйича баҳолайди. Менинг вазифам — тадбиркорнинг мақсадлари ва бизнесининг ҳақиқий кўрсаткичларини америкалик андеррайтерлар тушунадиган тилга ўгириш ва уларга риск даражаси энг паст эканини исботлашдир».
Стратегик кейс: чуқур таҳлил йилига 20 минг долларни қандай тежайди
Тижорат суғуртасида «нархини сўраб, энг арзон полисни танлаш» каби одатий ёндашув деярли ҳар доим яширин зарарга олиб келади. Бунга ёрқин мисол сифатида Наргиза Байжигитова Огайо штатида рўйхатдан ўтган A-Star Transportation транспорт компанияси билан ишлаганини келтиради.
Мурожаат пайтида компания автопаркида 30 га яқин тягач ва 24 та тиркама бўлиб, техниканинг умумий суғурта қиймати қарийб 3 миллион АҚШ долларини ташкил этган. Асосий вазифа — транспортни йўл-транспорт ҳодисаси ёки бошқа шикастланишлар юз берганда ҳимоя қиладиган жисмоний зарардан суғурталашни расмийлаштириш эди.
Ўша пайтда бозордаги ўртача тарифлар техника қийматининг 4–5 фоизини ташкил этарди — бу шундай ҳажмдаги автопарк учун ҳар йили улкан харажат демакдир. Барча одатий агентлар компанияга унинг иш модели тафсилотларига кирмасдан, юқори суғурта мукофотли базавий ечимларни таклиф қилган. Наргиза эса шаблон сўров ўрнига бизнеснинг тўлиқ аудитини ўтказди. У компаниянинг уч йиллик тарихи бўйича маълумотларни тизимлаштириб, автопарк ривожи, зарарлар тарихи ва хавфсизлик кўрсаткичлари бўйича батафсил динамик жадваллар тузди.
Ана шу чуқур таҳлилга таяниб, Наргиза тажрибали юк ташувчилар билан ишлашга ихтисослашган йирик америкалик Seneca суғурта компаниясини танлади ва узоқ давом этган музокаралар ҳамда келишувлар жараёнини ўз зиммасига олди. Ушбу стратегия натижасида эксклюзив ставка келишиб олинди. Компания 3 миллион долларлик техникаси учун ишончли суғурта ҳимоясини олди ва йилига қарийб 20 минг доллар тежади. Бу кейс шуни исботлайди: ҳақиқий тежамкорлик суғурта имкониятларини қисқартириш эвазига эмас, балки бизнес интизомини суғурта институтлари олдида тўғри тақдим этиш орқали юзага келади.
АҚШдаги транспорт бизнесига таҳдид соладиган учта тизимли хато
Америка суғурта компаниялари ва Марказий Осиёлик тадбиркорлар билан ишлашдаги бой тажрибасига таяниб, Наргиза Байжигитова логистика компаниялари раҳбарлари энг кўп йўл қўядиган учта жиддий хатони ажратиб кўрсатади.
Биринчи ва энг кенг тарқалган хато — суғурта шартномасини компаниянинг яқин ойлардаги ривожланиш режаларини ҳисобга олмасдан, фақат унинг ҳозирги ҳолатидан келиб чиқиб тузиш. АҚШдаги суғурта компаниялари ҳайдовчилар стажига қатъий талаблар қўяди — масалан, тижорат транспортини бошқариш бўйича камида 1 йиллик тажриба. Бир неча ойдан сўнг бизнес фаол ўса бошлаб, эгаси атиги 2–3 ойлик стажга эга ҳайдовчиларни ишга олишга қарор қилганда, амалдаги суғурталовчи уларни полисга киритишдан бош тортади. Бу тадбиркорни оғир танлов олдида қолдиради: ё машиналар ишсиз туриб қолади, ё шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тўғри келади — бу эса молиявий жарималар, депозитлардан айрилиш ва контрактларнинг барбод бўлишига олиб келади.
Иккинчи хато — полиснинг энг арзон нархи ортидан кўр-кўрона қувиш. Харажатларни қисқартириш истаги тушунарли, бироқ арзон суғурта ортида деярли ҳар доим юқори франшиза, жавобгарликнинг паст лимитлари ва қопламадан истиснолар узун рўйхати яширинган бўлади. Ҳодиса юз берганда ёки юк шикастланганда компания катта маблағларни ўз айланма капиталидан қоплашга мажбур бўлади ва бу дастлабки тежамкорликни бир зумда йўққа чиқаради.
Учинчи хато — ҳамкорлар ва брокерларнинг ўзига хос талабларини эътиборсиз қолдириш. АҚШда йирик юк жўнатувчилар юк ташувчининг суғурта қопламасига ўз стандартларини белгилайди. Агар полис бу жиҳатлар ҳисобга олинмасдан расмийлаштирилган бўлса, юк машиналарига юқори ҳақ тўланадиган юкларни ташишга рухсат берилмайди ва бу бизнес даромадини сезиларли даражада чеклайди.
Рискларни бошқариш маданияти: ҳимоядан капитализацияга
Марказий Осиёлик тадбиркорлар узоқ вақт суғуртани фақат «регуляторлар учун мажбурий ўлпон» сифатида қабул қилиб келган. Бироқ Наргиза Байжигитованинг тажрибаси шуни кўрсатадики, Америка бизнес муҳитида рисклар билан ишлаш маданияти компания қийматини оширишнинг асосий воситасига айланмоқда.
«Компания автопарки 20–50 та машинага етганда, суғурта тарихи (Loss Runs) унинг асосий номоддий активига айланади, — таъкидлайди Наргиза. — Тартибли суғурта профили, хавфсизлик қоидаларининг қўпол бузилишлари йўқлиги ва тўғри тузилган қоплама дастури компанияга бозордаги энг яхши контрактларни олиш ҳамда янги техника харид қилиш учун арзон молиялаштиришни жалб қилиш имконини беради. Аслида, рискларни малакали назорат қилиш — капитални асрайдиган ва йиллар давомида бизнес учун ишлайдиган обрў яратадиган фундаментал инвестиция қароридир».
Суғурта — ўсишнинг стратегик дастаги
Наргиза Байжигитованинг фикрича, Марказий Осиёда рискларни бошқариш маданияти ҳали шаклланмоқда, АҚШда эса у барқарор тадбиркорликнинг пойдеворини ташкил этади. Суғуртани юк ёки шунчаки мажбурий харажат моддаси сифатида қабул қилмаслик керак — бу капитални ҳимоя қиладиган ҳамда хотиржам ва олдиндан башорат қилинадиган кенгайиш имкониятини таъминлайдиган воситадир.
Америка молия тизими ва ҳамюртлари бизнесининг ўзига хос жиҳатларини чуқур тушуниш Наргиза Байжигитовага океан ортидаги тадбиркорлар учун ишончли кўприк қуриш ва уларга глобал бозор синовларини узоқ муддатли ғалабаларга айлантиришда ёрдам бериш имконини беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…