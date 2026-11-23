Арсен Венгер Ямайкага қарши баҳсда ҳет-трик қайд этган Суҳроб Садиржоновни табриклади
Ўзбекистон ўсмирлар жамоаси Жаҳон чемпионатининг 2-турида Ямайкага қарши майдонга тушиб, 8 та гол урилган баҳсда 6:2 ҳисобидаги йирик ғалабага эришди.
Сергей Чигодаев бошқарувидаги жамоа сафида Суҳроб Садиржонов ҳет-трик қайд этиб, учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонларидан бирига айланди. Учрашув якунида эса ФИФА футболни глобал ривожлантириш раҳбари, таниқли мутахассис Арсен Венгер ҳет-трик муаллифини шахсан табриклади ва жамоамизга кейинги баҳсларда омад тилади.
Видеотасвирдаги лаҳзалар ва учрашув тафсилотлари
Видеотасвирда Ўзбекистон терма жамоасининг кўк рангли, 11-рақамли либосида майдонга тушган Суҳроб Садиржонов қўлида тўп ва соврин билан Арсен Венгер ёнида самимий кайфиятда тургани акс этган. Шунингдек, видеотасвирда мутахассиснинг ўйиндан сўнг футболчи билан қўл бериб кўришгани, суҳбатлашгани ва бирга суратга тушгани кўринади.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Учрашув ва натижа
Ўзбекистон — Ямайка 6:2 (Жаҳон чемпионати, 2-тур)
Ҳет-трик муаллифи
Суҳроб Садиржонов (11-рақам)
Бош мураббий
Сергей Чигодаев
Табриклаган мутахассис
Арсен Венгер (ФИФА футболни глобал ривожлантириш раҳбари)
Ўсмирларимизга халқаро эътибор ва кейинги қадамлар
Жаҳон чемпионатидаги йирик ғалаба ва ҳет-трикдан сўнг жаҳон футболининг таниқли вакили томонидан билдирилган табрик ҳамда омад тилаклари ёш футболчиларимиз учун қўшимча руҳий далда бўлди. Энди жамоа олдида турнирдаги навбатдаги синовлар ва юқори натижаларни мустаҳкамлаш вазифаси турибди.
Сизнингча, Арсен Венгернинг табриги ва эътибори Суҳроб Садиржонов ҳамда ўсмирлар жамоамизга Жаҳон чемпионатининг кейинги ўйинларида қандай ижобий таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…