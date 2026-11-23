Дунёда стадионни энг кўп мухлис билан тўлдирадиган 10 клуб маълум бўлди
Европа ва жаҳон футболининг энг оммабоп клублари ўртасида стадионга мухлисларни жалб қилиш бўйича рейтинг эълон қилинди. Transfermarkt маълумотларига кўра, 2026/2027 йилги мавсумда уй ўйинларига ўртача ташриф бўйича Дортмунднинг «Боруссия»си дунёда биринчи ўринда. «Интер», «Бавария», «Милан» ва «Реал» ҳам кучли бешликдан жой олди.
Футболда клубнинг кучини фақат майдондаги натижалар, совринлар ёки трансфер бозоридаги қиймати билан ўлчаб бўлмайди. Стадионни тўлдириб турган мухлислар, жамоага бўлган ишонч ва ҳар бир уй учрашувидаги муҳит ҳам клубнинг нуфузини белгилайдиган муҳим омиллардан бири.
Германиянинг Transfermarkt портали 2026/2027 йилги мавсумда уйда ўтказилган баҳсларга ўртача ташриф буюрувчилар сони бўйича клублар рейтингини эълон қилди. Рўйхатда Германия, Италия, Испания, Англия ва Бразилия клублари бор.
Дортмунднинг «Боруссия»си 81 365 нафарлик ўртача ташриф билан рейтингда биринчи ўринни эгаллади.
«Боруссия» Дортмунд — дунёда энг кўп мухлис йиғадиган клуб
Дортмунд клуби рейтингдаги рақибларини ортда қолдирди. «Боруссия»нинг уйдаги баҳсларини ҳар сафар ўртача 81 365 нафар мухлис стадиондан кузатмоқда.
Германия клубининг бу натижаси уни нафақат мамлакатда, балки жаҳон футболининг энг оммабоп жамоаларидан бири сифатида ҳам ажратиб туради.
Иккинчи ўринда Италиянинг «Интер» клуби бор. Миланликларнинг уй учрашувларига ўртача 75 214 нафар мухлис ташриф буюрмоқда. Учинчи ўринни эса Мюнхеннинг «Бавария»си 75 000 нафарлик кўрсаткич билан эгаллаган.
Дунёда уй ўйинларига энг кўп мухлис йиғадиган ТОП-10 клуб
Transfermarkt маълумотларига кўра, 2026/2027 йилги мавсумда уй баҳсларига ўртача ташриф буюрувчилар сони бўйича рейтинг қуйидагича:
Ўрин
Клуб
Мамлакат
Ўртача ташриф
1
«Боруссия» Дортмунд
Германия
81 365
2
«Интер»
Италия
75 214
3
«Бавария»
Германия
75 000
4
«Милан»
Италия
74 545
5
«Реал»
Испания
73 614
6
Англия
72 395
7
«Атлетико»
Испания
66 268
8
«Рома»
Италия
65 728
9
«Фламенго»
Бразилия
64 711
10
«Бетис»
Испания
63 309
Италия ва Испания клублари кўпчиликни ташкил этди
Рейтингда Италия клублари алоҳида ажралиб турибди. «Интер», «Милан» ва «Рома» кучли ўнликдан жой олган. Испаниядан эса «Реал», «Атлетико» ва «Бетис» рўйхатга кирди.
Германиянинг икки клуби — «Боруссия» Дортмунд ва «Бавария» — кучли учликдан жой олди. Англиядан «Манчестер Юнайтед», Бразилиядан эса «Фламенго» ТОП-10 га киришга муваффақ бўлди.
Рейтинг клубларнинг уй учрашувларига ўртача ташриф буюрувчилар сони асосида тузилган. Бу кўрсаткич умумий мавсум ташрифи эмас, балки ҳар бир уй баҳсига тўғри келадиган ўртача мухлислар сонини англатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…