«10 та доридан кўра битта бедана тухуми фойдали» — ҳақиқатми ёки муболаға?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бедана тухуми витамин ва минералларга бой фойдали маҳсулот бўлса-да, у дори воситаларининг ўрнини боса олмайди.
- Ушбу маҳсулот таркибида А, B1, B2, B12 витаминлари, темир, фосфор ва селен мавжуд бўлиб, у иммунитетни қўллаб-қувватлашга ва камқонликнинг олдини олишга ёрдам беради.
- Бироқ, 100 грамм бедана тухумида 844 мг миқдорида холестерин борлиги ва уни хом ҳолда истеъмол қилиш салмонеллёз хавфини келтириб чиқариши мумкинлигини унутмаслик керак.
Ижтимоий тармоқларда болаларга бедана тухуми берилса, бошқа ҳеч қандай дори-дармон шарт эмаслиги ва у боланинг ақлий ҳамда жисмоний ривожланишини тезлаштириши ҳақидаги фикрлар тез-тез учрайди. Аслида, бедана тухуми витамин ва минералларга бой қимматли маҳсулот бўлса-да, у дори воситаларининг ўрнини боса олмайди — бу ибора халқ орасида унинг юқори озуқавий қийматини таърифлаш учун ишлатиладиган муболағадир.
Бедана тухумининг асосий фойдали хусусиятлари
Витамин ва минераллар манбаи: Таркибида А, B1, B2, B12 витаминлари, темир, фосфор ва селен моддалари мавжуд. Хусусан, 100 грамм ҳисобида унда товуқ тухумига қараганда темир ва B12 витамини қарийб икки баробар кўпроқ бўлади.
Иммунитет ва қон тизими: Таркибидаги сифатли оқсиллар, антиоксидантлар ва темир моддаси камқонликнинг олдини олишга ҳамда иммунитетни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.
Енгил ҳазм бўлиши: Кичик ҳажмли ва тўйимли бўлгани сабабли ошқозон-ичак тизимига оғирлик қилмайди.
Кенг тарқалган янглиш фикрлар ва муҳим эҳтиёт чоралари
Кўрсаткич / Тушунча
Асл ҳақиқат ва тавсиялар
Дори ўрнини босиши
Касалликларни даволашда фақат озиқ-овқатга таяниш хавфли; бедана тухуми шунчаки соғлом рационнинг бир қисмидир
Холестерин миқдори
Унда холестерин йўқ деган гап нотўғри — 100 грамм бедана тухумида товуқ тухумидан кўпроқ (тақрибан 844 мг) холестерин бор
Хом ҳолда ичиш хавфи
Салмонеллёз юқиш хавфи бутунлай истисно этилмайди, шу боис қайнатилган ёки қовурилган ҳолда истеъмол қилиш хавфсизроқ
Аллергия ва чекловлар
Товуқ тухумига аллергияси борларда реакция кузатилиши мумкин; жигар, буйрак ва юқори холестеринда меъёрни сақлаш лозим
Сиз фарзандларингиз рационига бедана тухумини киритганмисиз ва уни қайси усулда тайёрлаб беришни маъқул кўрасиз?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва болалар соғлиғига бефарқ бўлмаган ота-оналарга ушбу фойдали мақолани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…