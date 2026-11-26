«Олимпик-МобиУз» «Шўртан»ни мағлуб этиб, Суперлига йўлланмаси сари муҳим қадам ташлади
Ўзбекистон Суперлигаси йўлланмаси учун ўтиш ўйинининг биринчи босқичида «Олимпик-МобиУз» жамоаси сафарда Ғузорнинг «Шўртан» клуби меҳмони бўлиб, 2:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
Тезкор гол, тенглик ва ғалаба тўпи
Учрашув меҳмонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди ва 4-дақиқадаёқ Жавоҳир Баҳодиров «Олимпик-МобиУз»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ ғузорликлар 18-дақиқада Нодирбек Мукаровнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди.
Иккинчи бўлимда кескин курашлар остида кечган баҳс тақдирини 68-дақиқада Равшанбек Абдуманноновнинг голи ҳал қилди ва «Олимпик-МобиУз»га сафардаги муҳим ғалабани тақдим этди.
Учрашув қайдномаси ва жамоалар таркиби
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа босқичи
Ўзбекистон Суперлигаси ўтиш ўйини (1-босқич)
Учрашув натижаси
«Шўртан» 1:2 «Олимпик-МобиУз»
Гол муаллифлари
Нодирбек Мукаров (18') — Жавоҳир Баҳодиров (4'), Равшанбек Абдуманнонов (68')
«Шўртан»: Мусулмонов, Вегеря, Шайқулов, Клочков, Муродов, Тошқўзиев, Харшиладзе, Мукаров, Маматхўжаев, Абдуалимов, Сувонов.
«Олимпик-МобиУз»: Кудратов, Ҳамидов, Баҳодиров, Раҳимов, Махаматов, Абдурашидов, Файзуллаев, Куанишбаев, Ким, Тухсанов, Абдуманнонов.
Сизнингча, «Олимпик-МобиУз» келгуси мавсумда Суперлигада тўп суришга тўлиқ тайёрми ёки «Шўртан» ҳали ўз сўзини айта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу муҳим натижани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…