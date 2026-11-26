«У 80 фоиз супер даҳо, қолган 20 фоизини айтишдан бош тортаман»: Трамп Илон Маск ҳақида
АҚШ президенти Дональд Трамп миллиардер ва тадбиркор Илон Маскнинг сўнгги сиёсий қарашлари юзасидан берилган саволга ўзига хос ҳазиломуз тарзда муносабат билдирди. Трампнинг ушбу баёноти Илон Маск интервьюларидан бирида ўзини MAGA (Make America Great Again — «Американи яна буюк қиламиз» ҳаракати) аъзоси эмаслигини маълум қилганидан сўнг янгради.
Журналистларга берилган жавоб ва қўшимча таърифлар
ОАВ вакиллари Маскнинг сўзларига изоҳ сўраганида, АҚШ президенти унинг ақлий салоҳиятини юқори баҳолаб, шахсиятининг қолган қисмини сир сақлашни маъқул кўрди:
«У 80 фоиз супер даҳо, қолган 20 фоизи нима эканлигини айтишдан бош тортаман», — деди Дональд Трамп.
Бундан ташқари, Трамп миллиардерга нисбатан бир қатор илиқ таърифларни ҳам ишлатди:
Шахсий баҳо: Трамп Маскни «жуда ғайриоддий йигит», «ажойиб инсон» ва «бироз консерватив» дея таърифлади ҳамда бу ҳазиломуз гапни Маскнинг ўзига ҳам тўғридан-тўғри айтишини таъкидлади.
Сиёсий қарашлар таҳлили: Президентнинг фикрича, одамлар сайловлар даврида ўз қарашларини ўзгартиришга уринсалар-да, вақт ўтиб барибир ўзларининг асл сиёсий табиатига қайтадилар. Шунга қарамай, у суҳбат якунида Маскни яна бир бор мақтаб, «у ҳақиқатан ҳам яхши йигит» эканини қайд этди.
Трамп ва Маск муносабатлари хронологияси ва контекст
Йўналиш / Давр
Тафсилотлар ва иқтибослар
Сабаб бўлган баёнот
Илон Маск интервьюда ўзини MAGA ҳаракати аъзоси эмаслигини айтди
Янги иқтибос
«80 фоиз супер даҳо, қолган 20 фоизи нима эканлигини айтишдан бош тортаман»
Аввалги ўхшаш таъриф (2025 йил сентябрь)
Трамп илгари ҳам Маскни «80 фоиз супер даҳо, қолган 20 фоизида эса бироз муаммолари бор» деб атаган эди
Муносабатлар хусусияти
Мураккаб, аммо ўзаро ҳурмат ва очиқ ҳазилга асосланган мулоқот
Сизнингча, Дональд Трамп Илон Маскнинг «қолган 20 фоизи» деганда айнан нимани — унинг кутилмаган қарорлариними ёки мустақил сиёсий қарашлариними назарда тутган?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсати ҳамда технология оламидаги ушбу қизиқарли баёнотни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…