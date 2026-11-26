Андони Ираола «Ливерпул» юлдузлари Вирц ва Исакнинг ҳамкорлигини юқори баҳолади
Англиянинг «Ливерпул» клуби бош мураббийи Андони Ираола жамоанинг ҳужумкор яримҳимоячиси Флориан Вирц ва марказий ҳужумчиси Александр Исакнинг майдондаги ўзаро тушуниб ўйнаши ҳамда жорий спорт формаси ҳақида фикр билдирди.
Мураббий эътирофи: жамоавий ўйин ва индивидуал маҳорат уйғунлиги
Liverpool News нашрининг ёзишича, испаниялик мутахассис бу икки футболчининг ҳаракатлари жамоа натижаларига ижобий таъсир кўрсатаётганини таъкидлаган:
«Ҳозирда Алекс ва Фло яхши формада. Улар жамоага яхши ўйин намойиш этиш ва натижага эришишда ёрдам бермоқда. Жамоа умуман олганда яхши футбол намойиш этаётганида, вазият бироз яхшироқ кўринади.», — деди Андони Ираола.
Вирц ва Исакнинг жорий мавсумдаги статистикаси
Футболчи
Ўйинлар сони
Голлар
Голли узатмалар
«Гол + Пас» тизими
Флориан Вирц
17 та
4 та
6 та
10 очко
Александр Исак
16 та
10 та
1 та
11 очко
Эслатиб ўтамиз, Андони Ираола бошқарувидаги «Ливерпул» Англия Премьер-лигасининг ортда қолган 11-туридан сўнг 21 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида 4-ўринни эгаллаб турибди.
Сизнингча, Флориан Вирц ва Александр Исак тандеми жорий мавсумда «Ливерпул»ни Англия Премьер-лигаси чемпионлиги сари етаклай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва мерсисайдликлар мухлисларига ушбу қувончли статистик маълумотларни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…