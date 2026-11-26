Ўзбекистон халқ артисти Матёқуб Матчонов бугун 70 ёшда!
Таниқли театр ва кино актёри, Ўзбекистон халқ артисти Матёқуб Матчонов бугун, 26 ноябрь куни 70 ёшни қаршилади.
Матёқуб Матчонов 1956 йил 26 ноябрда Тошкент шаҳрида туғилган. У Тошкент театр ва рассомлик институтида таҳсил олган. Ўқишни тамомлагач, 1985 йилда «Ёш гвардия» театрида ижодий фаолиятини бошлаган.
Актёр кўп йиллик фаолияти давомида ўзбек кино ва театр санъатида ўзига хос ўрин эгаллади. У турли характердаги образларни маҳорат билан гавдалантириб, томошабинлар эътиборини қозонган. Матёқуб Матчонов «Тилим қурисин», «Снайпер», «Сотқин», «Улфатлар Таиландда» ва «Баҳодир Ялангтўш» каби фильмларда рол ижро этган.
Актёрнинг меҳнатлари давлат ва халқаро миқёсда ҳам эътироф этилган. У «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист» фахрий унвони ҳамда 2016 йилда «Дўстлик» ордени билан тақдирланган. 2026 йилда эса «Ўзбекистон Республикаси халқ артисти» фахрий унвонига сазовор бўлди.
Шунингдек, Матёқуб Матчонов 2026 йил ноябрь ойида Истанбулда ўтказилган VI «Қўрқут ота» туркий дунё кинофестивалида режиссёр Сарвар Каримовнинг «Фарз» фильмидаги ижроси учун «Энг яхши эркак роли» мукофотини қўлга киритди.
Актёрни таваллуд айёми билан муборакбод этиб, унга мустаҳкам соғлиқ, узоқ умр ва ижодий фаолиятида янги муваффақиятлар тилаймиз!
Матёқуб Матчонов иштирокидаги қайси фильм ёки образ сизга кўпроқ ёқади? Фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…