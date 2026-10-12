2027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?

·69·Ўзбекистон
2027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?

2027 йилда мусулмонлар учун муқаддас Рамазон ойи 8 февраль, душанба куни бошланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Бирлашган Араб Амирликлари астрономларининг ҳисоб-китобларига таяниб, маҳаллий ОАВ хабар бермоқда.

Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, Рамазон ҳайити 9 ёки 10 март кунларига тўғри келиши мумкин. Бироқ байрамнинг аниқ санаси янги ойнинг кўриниши ва тегишли расмий идоралар қарорига қараб белгиланади.

Шунингдек, 2027 йилда Қурбон ҳайити 16 май, якшанба куни нишонланиши тахмин қилинмоқда. Астрономик прогнозларга кўра, 15 май куни Арафот куни бўлиши мумкин.

Айрим прогнозларга кўра, Қурбон ҳайити муносабати билан 15–18 май кунлари тўрт кунлик дам олиш даври юзага келиши эҳтимоли бор. Аммо бу саналар ва дам олиш кунлари ҳақидаги маълумотлар ҳозирча тахминий бўлиб, расмий тасдиқ талаб этади.

Эслатиб ўтамиз, ҳижрий ойларнинг бошланиши ҳилолнинг кўринишига боғлиқ. Шу сабабли Рамазон ва Қурбон ҳайитининг аниқ саналари тегишли диний идоралар томонидан кейинчалик эълон қилинади.

РамазонҚурбон ҳайитиАстрономик прогноз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қурбон ҳайитида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?Қурбон ҳайитида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?16 май 17:33Ҳайит кунлари Тошкентдан қўшимча авиарейслар йўлга қўйиладиҲайит кунлари Тошкентдан қўшимча авиарейслар йўлга қўйилади24 май 10:15Ўзбекистонликлар Қурбон ҳайити муносабати билан неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Қурбон ҳайити муносабати билан неча кун дам олади?16 май 16:22Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилиндиЎзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди20 май 23:30Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилиндиДиққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди16 май 16:12Қурбон ҳайити олдидан огоҳлантириш: нархлар сунъий оширилмаслиги керакҚурбон ҳайити олдидан огоҳлантириш: нархлар сунъий оширилмаслиги керак26 май 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)