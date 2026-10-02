Ҳарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқда

·2·Ўзбекистон
Ҳарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқда

Ўзбекистонда ҳафта охирига бориб об-ҳаво кескин ўзгариши кутилмоқда. Ўзгидромет берган расмий шошилинч огоҳлантиришга кўра, республика ҳудудига совуқ ва нам ҳаво оқими кириб келади. Метеорологик прогнозда ёғингарчилик шимолдан бошланиб, кейинчалик бутун мамлакат бўйлаб кучайиши, айрим ҳудудларда кучли ёмғир ёғиб, баланд тоғли ҳудудларда у қорга айланиши маълум қилинди.

Тақдим этилган синоптик харитага кўра, айрим ҳудудларда ёғингарчилик миқдори 10 дан 25 мм гача ва ҳатто ундан ҳам юқори даражага етиши мумкин. Хўш, совуқ ҳаво қачон ва қайси ҳудудлардан бошлаб кириб келади?

Ёғингарчилик хроникаси: Қачон ва қаерда кузатилади?

Синоптиклар тақдим этган маълумотларга кўра, совуқ ва нам ҳаво массалари қуйидаги босқичларда тарқалади:

  • 3–4 октябрь кунлари: Дастлабки ёғингарчилик республиканинг шимолий қисми ва чўл ҳудудларига тўғри келади;

  • 4–5 октябрь кунлари: Нам ҳаво тўлқини кенгайиб, мамлакатнинг барча ҳудудларини қамраб олади;

  • Кучли ёмғир ва қор хавфи: Айрим жойларда ёмғир жадаллашиб, кучли тус олади, баланд тоғли ҳудудларда эса у қорга айланиши прогноз қилинмоқда;

  • Харитадаги фаол ҳудудлар: Прогноз харитасида ёғингарчилик фронти йирик чизиқ бўйлаб чўзилиб, айрим жойларда интенсивлик шкаласи бўйича 10–25 мм кўрсаткичгача етиши акс этган.

Об-ҳаво кескин ўзгаришининг тафсилотлари (Жадвал)

Муддат

Ҳудудлар

Кутилаётган об-ҳаво ҳодисаси

3–4 октябрь

Шимол ва чўл ҳудудлари

Совуқ оқим кириши, ёмғир ёғиши

4–5 октябрь

Барча ҳудудлар

Кенг кўламли ёмғир (баъзи жойларда кучли)

Тоғли ҳудудлар

Баланд тоғ тизмалари

Ёмғир қорга айланиши кутилмоқда

Ёғингарчилик даражаси

Интенсив ҳудудлар бўйича

Харита шкаласида 0.5 дан 25 мм гача кўрсатилган

Манба

Ўзгидромет хизмати агентлиги

Расмий огоҳлантириш

Ҳарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқда

Мутахассислар ҳайдовчиларни йўлларда эҳтиёткорликни оширишга, айниқса тоғли ва довон йўлларида юрганда сирпанчиқ шароитларни ҳисобга олишга чақиради.

Сизнинг ҳудудингизда ҳаво ҳарорати сезиларли даражада пасайишни бошладими? Совуқ ва ёмғирли кунларга тайёрмисиз?

Ўз ҳудудингиздаги об-ҳаво ҳолатини изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ушбу муҳим огоҳлантиришни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!

Ўзгидромет3–4 октябрьшимолий ёғингарчиликтогли ҳудудлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!28 сентябр 14:19Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаКеча 10:53Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради30 июл 15:32Ўзбекистонда болаларга қарши жинсий жиноятлар учун умрбод қамоқ жазоси жорий этиладиЎзбекистонда болаларга қарши жинсий жиноятлар учун умрбод қамоқ жазоси жорий этиладиБугун 15:10Тошкент осмонида бугун катта дрон-шоу намойиш этиладиТошкент осмонида бугун катта дрон-шоу намойиш этиладиБугун 15:04Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкинАйрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкинКеча 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади