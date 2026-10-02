Ҳарорат кескин пасаяди: Совуқ ҳаво оқими ёпирилиб келмоқда — тоғларда қор кутилмоқда
Ўзбекистонда ҳафта охирига бориб об-ҳаво кескин ўзгариши кутилмоқда. Ўзгидромет берган расмий шошилинч огоҳлантиришга кўра, республика ҳудудига совуқ ва нам ҳаво оқими кириб келади. Метеорологик прогнозда ёғингарчилик шимолдан бошланиб, кейинчалик бутун мамлакат бўйлаб кучайиши, айрим ҳудудларда кучли ёмғир ёғиб, баланд тоғли ҳудудларда у қорга айланиши маълум қилинди.
Тақдим этилган синоптик харитага кўра, айрим ҳудудларда ёғингарчилик миқдори 10 дан 25 мм гача ва ҳатто ундан ҳам юқори даражага етиши мумкин. Хўш, совуқ ҳаво қачон ва қайси ҳудудлардан бошлаб кириб келади?
Ёғингарчилик хроникаси: Қачон ва қаерда кузатилади?
Синоптиклар тақдим этган маълумотларга кўра, совуқ ва нам ҳаво массалари қуйидаги босқичларда тарқалади:
3–4 октябрь кунлари: Дастлабки ёғингарчилик республиканинг шимолий қисми ва чўл ҳудудларига тўғри келади;
4–5 октябрь кунлари: Нам ҳаво тўлқини кенгайиб, мамлакатнинг барча ҳудудларини қамраб олади;
Кучли ёмғир ва қор хавфи: Айрим жойларда ёмғир жадаллашиб, кучли тус олади, баланд тоғли ҳудудларда эса у қорга айланиши прогноз қилинмоқда;
Харитадаги фаол ҳудудлар: Прогноз харитасида ёғингарчилик фронти йирик чизиқ бўйлаб чўзилиб, айрим жойларда интенсивлик шкаласи бўйича 10–25 мм кўрсаткичгача етиши акс этган.
Об-ҳаво кескин ўзгаришининг тафсилотлари (Жадвал)
Муддат
Ҳудудлар
Кутилаётган об-ҳаво ҳодисаси
3–4 октябрь
Шимол ва чўл ҳудудлари
Совуқ оқим кириши, ёмғир ёғиши
4–5 октябрь
Барча ҳудудлар
Кенг кўламли ёмғир (баъзи жойларда кучли)
Тоғли ҳудудлар
Баланд тоғ тизмалари
Ёмғир қорга айланиши кутилмоқда
Ёғингарчилик даражаси
Интенсив ҳудудлар бўйича
Харита шкаласида 0.5 дан 25 мм гача кўрсатилган
Манба
Ўзгидромет хизмати агентлиги
Расмий огоҳлантириш
Мутахассислар ҳайдовчиларни йўлларда эҳтиёткорликни оширишга, айниқса тоғли ва довон йўлларида юрганда сирпанчиқ шароитларни ҳисобга олишга чақиради.
Сизнинг ҳудудингизда ҳаво ҳарорати сезиларли даражада пасайишни бошладими? Совуқ ва ёмғирли кунларга тайёрмисиз?
Ўз ҳудудингиздаги об-ҳаво ҳолатини изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ушбу муҳим огоҳлантиришни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…