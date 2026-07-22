Ўзбекистонда ўртача пенсия 2 миллион сўмдан ошиши кутилмоқда

·32·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўртача пенсия 2 миллион сўмдан ошиши кутилмоқда

Ўзбекистонда келгуси йилларда ўртача пенсия миқдори босқичма-босқич ошиб, 2029 йилга келиб 2 миллион сўмлик маррадан ўтиши мумкин. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган 2027–2029 йилларга мўлжалланган Фискал стратегия ҳужжатида маълум қилинган.

Ҳужжатда келтирилган прогнозларга кўра, ҳозирда ўртача 1,7 миллион сўмни ташкил этаётган пенсия миқдори 2027 йилда 1,8 миллион сўмга, 2028 йилда 1,9 миллион сўмга, 2029 йилга бориб эса 2,1 миллион сўмга етиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, пенсия олувчилар сони ҳам йил сайин ортиши прогноз қилинган. Жумладан, 2026 йилда 4 миллион 427 минг нафар бўлган кўрсаткич 2027 йилда 4 миллион 592 минг нафарга, 2028 йилда 4 миллион 760 минг нафарга ва 2029 йилда қарийб 4 миллион 940 минг нафарга етиши тахмин қилинмоқда.

Мутахассислар ҳисоб-китобларига кўра, бу ҳолат Пенсия жамғармаси харажатларининг ҳам сезиларли ошишига олиб келади. Хусусан, жамғарма харажатлари 2027 йилда 95,7 триллион сўмни ташкил этиши мумкин. Бу 2026 йилга нисбатан 11 фоизга кўпдир. 2028 йилда ушбу кўрсаткич 106,9 триллион сўмга, 2029 йилда эса 119,4 триллион сўмгача етиши прогноз қилинмоқда.

Жамғарма даромадлари ҳам ўсиши кутилмоқда. Унга кўра, 2027 йилда 73,8 триллион сўм, 2028 йилда 83,3 триллион сўм ва 2029 йилда 96,1 триллион сўм тушум бўлиши тахмин қилинган. Даромадларнинг асосий қисми ижтимоий солиқ ҳисобига шаклланади.

Бироқ жамғарма харажатлари даромадлардан юқори бўлиб қолаётгани сабабли, давлат бюджети ҳисобидан ажратиладиган трансфертлар ҳам босқичма-босқич кўпайтирилиши режалаштирилган. Хусусан, 2027 йилда бу мақсад учун 23 триллион сўм, 2028 йилда 25 триллион сўм ва 2029 йилда 27 триллион сўм ажратилиши кўзда тутилган.

Фискал стратегияда таъкидланишича, пенсия тизимидаги харажатларнинг доимий ўсиши ва даромад базасининг чекланганлиги давлат бюджетига тушаётган юкламани оширмоқда. Шу боис тизимни янада такомиллаштириш мақсадида норасмий бандликни қисқартириш, ижтимоий солиқ бўйича имтиёзларни босқичма-босқич бекор қилиш, ўзини ўзи банд қилган шахсларни пенсия тизимига кенгроқ жалб этиш ҳамда тўланган ижтимоий солиқ билан тайинланадиган пенсия миқдори ўртасидаги боғлиқликни кучайтириш таклиф этилган.

Ҳисоб-китобларга кўра, мазкур ўзгаришлар амалга оширилса, янги тартиб асосида пенсияга чиқадиган фуқароларнинг пенсия миқдори ҳозиргига нисбатан ўртача 8 фоизга ошиши мумкин.

ЎзбекистонИқтисодиёт ва молия вазирлигиПенсия жамғармаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онлайн савдо учун янги тартиб: QR-кодли тасдиқнома бериладиОнлайн савдо учун янги тартиб: QR-кодли тасдиқнома бериладиБугун, 11:42Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкинПенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкинБугун, 11:37Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Бугун, 00:12Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Кеча, 13:4922 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқдаКеча, 12:49Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади20.07, 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди