Тошкент ботаника боғига бугун кириш бепул: кузги сайр учун ажойиб имконият

·8·Ўзбекистон
Тошкент ботаника боғига бугун кириш бепул: кузги сайр учун ажойиб имконият

21 октябрь куни Тошкент ботаника боғига ташриф буюрувчилар учун кириш бепул бўлади. Бу ҳақда берилган маълумотга кўра, пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари ушбу имкониятдан фойдаланиб, табиат қўйнида мароқли вақт ўтказишлари мумкин.

Куз фаслида ўзгача манзарага бурканадиган ботаника боғи сайр қилиш, тоза ҳавода дам олиш ва кундалик юмушлардан бироз чалғиш учун қулай масканлардан бири ҳисобланади. Дарахтларнинг ранг-баранг тусга кириши, тўкилган барглар ва сокин табиат муҳити ташриф буюрувчиларга кузнинг ўзига хос гўзаллигини ҳис қилиш имконини беради.

Боғга дўстлар, оила аъзолари ёки фарзандлар билан ташриф буюриб, очиқ ҳавода вақт ўтказиш, табиатни кузатиш ва эсдалик учун суратлар олиш мумкин. Айниқса, кузги манзараларни томоша қилишни ёқтирадиганлар учун бу яхши имконият.

Тошкент ботаника боғи21 октябрьбепул киришТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19Ботаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ бердиБотаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ берди29 сентябр 17:56Мактабларда кузги таътил қачон бошланади?Мактабларда кузги таътил қачон бошланади?18 октябр 12:16Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!28 сентябр 14:19Шавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрларШавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрлар23 сентябр 23:20Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланадиЎзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади25 сентябр 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?