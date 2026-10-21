Тошкент ботаника боғига бугун кириш бепул: кузги сайр учун ажойиб имконият
21 октябрь куни Тошкент ботаника боғига ташриф буюрувчилар учун кириш бепул бўлади. Бу ҳақда берилган маълумотга кўра, пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари ушбу имкониятдан фойдаланиб, табиат қўйнида мароқли вақт ўтказишлари мумкин.
Куз фаслида ўзгача манзарага бурканадиган ботаника боғи сайр қилиш, тоза ҳавода дам олиш ва кундалик юмушлардан бироз чалғиш учун қулай масканлардан бири ҳисобланади. Дарахтларнинг ранг-баранг тусга кириши, тўкилган барглар ва сокин табиат муҳити ташриф буюрувчиларга кузнинг ўзига хос гўзаллигини ҳис қилиш имконини беради.
Боғга дўстлар, оила аъзолари ёки фарзандлар билан ташриф буюриб, очиқ ҳавода вақт ўтказиш, табиатни кузатиш ва эсдалик учун суратлар олиш мумкин. Айниқса, кузги манзараларни томоша қилишни ёқтирадиганлар учун бу яхши имконият.
Изоҳлар 0
…