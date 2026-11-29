Жаҳон кубогида Ўзбекистон ва Қозоғистон боксчилари ўртасида 2 та тўқнашув бўлади
Тошкент шаҳрида бокс бўйича World Boxing—2026 Жаҳон кубогининг якуний босқичи қизғин паллага кирди. Мусобақанинг ярим финал босқичида Ўзбекистон ва Қозоғистон терма жамоалари вакиллари ўртасида иккита муросасиз қўшничилик дербиси кузатилади.
Ярим финалдаги ўзбек—қозоқ қарама-қаршиликлари
Қуръа ва дастлабки жанглар натижаларига кўра, икки мамлакат чарм қўлқоп усталари финал йўлланмаси учун қуйидаги вазн тоифаларида рингга кўтарилишади:
-80 кг вазн тоифаси: Ўзбекистонлик Жавоҳир Умматалиев қозоғистонлик Онер Сейлханга қарши жанг ўтказади. Умматалиев учун ушбу беллашув турнирдаги илк чиқиш бўлса, Сейлхан чорак финалда қирғизистонлик Алмаз Орозбеков устидан ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олган.
-85 кг вазн тоифаси: Ҳамюртимиз Норбек Абдуллаев (чорак финалда россиялик Идар Заниловни 3:2 ҳисобида мағлуб этган) мусобақани тўғридан-тўғри ярим финалдан бошлайдиган қозоғистонлик Султанбек Айбарули билан куч синашади.
Қозоғистон терма жамоасининг илк кунги натижалари
Тошкент рингларида ўтган биринчи мусобақа кунида Қозоғистон делегацияси вакиллари жами бешта жанг ўтказиб, иккита ғалаба ва учта мағлубият қайд этишди:
Спортчи
Вазн тоифаси
Илк кунги натижа
Онер Сейлхан
-80 кг (эркаклар)
Ғалаба (Алмаз Орозбековни мағлуб этди)
Карина Ибрагимова
-57 кг (аёллар)
Ғалаба (ярим финалга йўл олди)
Даниял Сабит
-50 кг (эркаклар)
Мағлубият (ўзбекистонлик Шодиёржон Мелиқўзиевга 0:5)
Шугила Налибай
-75 кг (аёллар)
Мағлубият (чорак финалда иштирокини якунлади)
Валерия Аксенова
-80 кг (аёллар)
Мағлубият (илк босқичда имкониятни бой берди)
Сизнингча, Тошкентдаги Жаҳон кубоги ярим финалида Жавоҳир Умматалиев ва Норбек Абдуллаев қозоғистонлик рақибларини мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга кирита оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек боксининг Тошкент рингларидаги муросасиз жангларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…