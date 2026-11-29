«Палмейрас» финалда «Эстудиантес»ни мағлуб этиб, Либертадорес кубогини қўлга киритди
Жанубий Американинг клублар ўртасидаги энг нуфузли мусобақаси — Либертадорес кубогининг ҳал қилувчи финал учрашуви бўлиб ўтди. Уругвай пойтахти Монтевидео шаҳридаги афсонавий «Сентенарио» стадионида кечган баҳсда Бразилиянинг «Палмейрас» клуби Аргентинанинг «Эстудиантес» жамоаси устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Рамон Сосанинг ягона голи «Палмейрас»га чемпионлик келтирди
Кескин ва муросасиз курашлар остида ўтган финал тақдирини иккинчи бўлим бошида киритилган ягона гол ҳал қилди. Учрашувнинг 52-дақиқасида Рамон Соса «Эстудиантес» дарвозасини ишғол қилиб, Бразилия клубига муҳим ғалабани тақдим этди.
Шу тариқа, «Палмейрас» 2021 йилдан буён илк бор Либертадорес кубогида зафар қучди. Мазкур соврин клуб тарихидаги тўртинчи чемпионлик сифатида қайд этилди (жамоа бунга қадар 1999, 2020 ва 2021 йилларда ҳам ушбу нуфузли кубокни боши узра баланд кўтарган эди).
Финал учрашуви қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва босқич
Либертадорес кубоги, Финал
Ўтказилган жой
«Сентенарио» стадиони — Монтевидео, Уругвай
Учрашув ва натижа
«Палмейрас» (Бразилия) — «Эстудиантес» (Аргентина) 1:0
Гол муаллифи
Рамон Соса (52')
«Палмейрас»нинг чемпионлик йиллари
1999, 2020, 2021, 2026 (жами 4 та титул)
Сизнингча, тўртинчи бор Либертадорес кубогини қўлга киритган «Палмейрас» яқинлашиб келаётган клублар ўртасидаги жаҳон миқёсидаги мусобақаларда Европа грандларига муносиб рақобат туғдира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Жанубий Америка футболи ҳамда жаҳон клублар футболидаги энг муҳим финалларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…