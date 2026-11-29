Камилла Раҳимова Ўзбекистоннинг биринчи ракеткаси бўлиш ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WTA рейтингида 45-ўринни эгаллаб турган 25 ёшли Камилла Раҳимова Ўзбекистон терма жамоасининг биринчи рақамли теннисчиси сифатидаги фаолияти ва зиммасидаги масъулият ҳақида фикр билдирди.
- Спортчи Ўзбекистон терма жамоасига ўтиш унга Олимпия ўйинларида қатнашиш имконияти, яхшироқ шароитлар ҳамда ички рақобатнинг камлигини тақдим этганини таъкидлади.
Хотин-қизлар ўртасидаги жаҳон рейтингида (WTA) 45-ўринни эгаллаб турган Камилла Раҳимова Ўзбекистон терма жамоасининг биринчи рақамли теннисчиси сифатидаги фаолияти, зиммасидаги масъулият ва янги босқичдаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда BB Tennis нашри хабар бермоқда.
«Эътибор марказида бўлишни яхши кўраман»
Мамлакатнинг биринчи рақамли теннисчиси мақомига эга бўлиш унга қандай таъсир қилгани ҳақидаги саволга Раҳимова шундай жавоб берди:
«Албатта, сени жуда кўп одамлар кузатиб тургани, бутун миллат, шартли айтганда, сенга ишонгани маълум бир босимни юзага келтиради.
Лекин спортчи сифатида кортда мен учун деярли ҳеч нарса ўзгаргани йўқ. Мен барибир ўзим учун ўйнайман, фақат ҳозир орқамда менга ишонадиган, ҳар қандай ҳолатда қўллаб-қувватлайдиган одамлар турибди.
Бу эса, табиийки, менга нисбатан янада шахсий, индивидуал ёндашувни англатади. Ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман. Эътибор марказида бўлишни яхши кўраман, шунинг учун менда бу борада муаммо йўқ», — деди Камилла Раҳимова.
Спорт фуқаролигини ўзгартириш сабаблари
Екатеринбургда туғилган 25 ёшли теннисчининг Ўзбекистон терма жамоаси шарафини ҳимоя қила бошлаши ҳақидаги расмий хабар 2025 йилнинг декабрь ойида эълон қилинган эди.
Раҳимова аввалроқ ушбу қарорга нималар туртки бўлганини очиқ айтган. Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон терма жамоасига ўтиш унга Олимпия ўйинларида иштирок этиш учун реал имконият, машғулотлар ва сафарлар учун яхшироқ шароитлар ҳамда аввалги жамоасига (Россия терма жамоаси) нисбатан ички рақобатнинг анча камлиги каби афзалликларни тақдим этган. Спорт фуқаролигини ўзгартириши билан у Ўзбекистон аёллар теннисида яққол етакчига айланди.
Камилла Раҳимованинг Ўзбекистон терма жамоасидаги мақоми
Кўрсаткичлар
Батафсил маълумотлар
Спортчи ва ёши
Камилла Раҳимова (25 ёш)
Жорий WTA рейтинги
45-ўрин — Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси
Терма жамоага ўтган вақти
2025 йил декабрь (аввал Россия шарафини ҳимоя қилган)
Ўтишнинг асосий сабаблари
Олимпиадада қатнашиш имконияти, қулай шароитлар ва пастроқ ички рақобат
Эришаётган натижалари
Ўзбекистон байроғи остида WTA 500 ва 1000 турнирларида муваффақиятли иштирок, карьерасидаги энг юқори 44-ўринга кўтарилиш (ноябрь, 2026)
Сизнингча, Камилла Раҳимованинг Ўзбекистон номидан чиқиш қилиши юртимизда аёллар теннисининг оммалашишига ва янги авлод вакиллари етишиб чиқишига қанчалик таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек теннисининг янги етакчиси фаолиятини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу мақолани улашинг!
Бу ва бошқа қизиқарли спорт янгиликларини биз билан кузатиб боринг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…