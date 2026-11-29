Яхшилик қилинг: бу дунёда инсондан фақат эзгу ишлари ва яхши номигина қолади
Ҳаётнинг энг олий мазмуни — яхшилик қилишдир. Инсон бу дунёда тўплаган мол-дунёси ҳам, эгаллаган мансаб ва мартабалари ҳам ўткинчи бўлиб, вақт ўтиши билан уларнинг барчаси қолиб кетади. Одамзоддан эса фақатгина қилган эзгу амаллари, беминнат ёрдами ва ортидан қолдирган яхши номи абадий яшайди.
Яхшиликнинг инсон ва жамият ҳаётидаги беқиёс қиймати
Эзгулик нафақат бошқаларга наф келтиради, балки уни амалга оширган инсоннинг ўзини ҳам маънан юксалтиради. Бу борада қуйидаги учта ҳаётий ҳақиқатни доимо ёдда тутиш муҳим:
Ҳаётий тамойил
Моҳияти ва инсон ҳаётига таъсири
1. Абадий мерос
Инсон бу дунёни тарк этганидан сўнг, одамлар унинг қанча бойлик тўплаганини эмас, балки бошқаларга кўрсатган ёрдами ва меҳрибонлигини эслайди
2. Қалб хотиржамлиги
Ўзгаларга манфаат етказиш инсоннинг ўз руҳиятига ҳам енгиллик, бахт ва чуқур ички хотиржамлик бахш этади
3. Занжирли таъсир
Кичкина бўлса ҳам қилинган битта эзгу иш атрофдагиларни ҳам яхшилик қилишга илҳомлантиради ва жамиятда меҳр-оқибатни кучайтиради
Шундай экан, ҳар бир кунимизни имкон қадар кимгадир кўмак бериш, ширин сўз билан кўнгил олиш ва эзгу ишлар қилиш билан безашга интилишимиз лозим.
Сизнингча, бугунги шиддатли даврда одамлар орасида меҳр-оқибат ва яхшиликни янада кўпайтириш учун ҳар биримиз нимадан бошлашимиз керак?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бугунги кунини эзгулик ва илиқ кайфият билан бошлашини истаган яқинларингизга ушбу ҳикматли сатрларни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…