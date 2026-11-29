Камилла Раҳимова Ўзбекистон шарафини Лос-Анжелес—2028 Олимпиадасида ҳимоя қилмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WTA рейтингида 45-ўринни эгаллаб турган Ўзбекистоннинг биринчи ракеткаси Камилла Раҳимова 2028 йили Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган ёзги Олимпия ўйинларида қатнашишни ўзининг асосий мақсади деб билади.
- 2025 йил декабр ойида спорт фуқаролигини Ўзбекистонга ўзгартирган теннисчи саралаш босқичларидан муваффақиятли ўтиб, мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилишга интилмоқда.
Айни пайтда хотин-қизлар ўртасидаги жаҳон рейтингининг (WTA) 45-ракеткаси бўлиб турган Камилла Раҳимова яқин йиллардаги энг асосий орзу ва мақсадларидан бирини ошкор қилди. Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси 2028 йили АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида ўтадиган ёзги Олимпия ўйинларида юртимиз шарафини ҳимоя қилишни мақсад қилганини тасдиқлади. Бу ҳақда BB Tennis нашри хабар бермоқда.
«Бу мен учун энг катта мақсад»
2028 йилги Олимпиадада иштирок этиш режалари ҳақидаги саволга Раҳимова катта ҳаяжон ва ишонч билан жавоб берди:
«Ҳа, албатта. Бу мен учун энг катта мақсад. Умид қиламанки, саралаш босқичидан муваффақиятли ўтиб, Олимпиадада Ўзбекистон шарафини ҳимоя қила оламан», — деди Камилла Раҳимова.
Фуқароликни ўзгартириш, етакчилик учун кураш ва рейтинг тарихи
Камилла Раҳимова 2025 йилнинг декабрь ойида спорт фуқаролигини Россиядан Ўзбекистонга ўзгартирган эди. У мамлакатимиз шарафини ҳимоя қила бошлаган заҳоти Ўзбекистоннинг биринчи ракеткасига айланди ва ундан бир муддат аввал юртимиз терма жамоасига ўтган Мария Тимофеевани ортда қолдирди. Ўшандан буён икки теннисчи ўртасида ички рақобат жуда қизғин кечмоқда:
2026 йил 13 октябрь: Мария Тимофеева Пекиндаги WTA 1000 турнирида учинчи босқичгача етиб боргач, рейтингнинг 63-поғонасига кўтарилиб, вақтинчалик Ўзбекистоннинг 1-ракеткаси мақомини ўзига қайтариб олди (бу вақтда Раҳимова 69-ўринда эди).
2026 йил 2 ноябрь: Токиода бўлиб ўтган нуфузли WTA 500 турнирининг ярим финалигача етиб борган Камилла Раҳимова яна Ўзбекистон теннисчилари орасида пешқадамликни қўлга олди ва ўз карьерасидаги энг юқори натижа — жаҳон рейтингининг 44-поғонасига кўтарилди.
Камилла Раҳимованинг жорий натижалари ва Олимпиада йўли
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Спортчи
Камилла Раҳимова (25 ёш, Ўзбекистон)
Амалдаги рейтинги
45-ўрин (WTA) — Ўзбекистоннинг биринчи ракеткаси
Энг юқори рейтинги
44-ўрин (2026 йил 2 ноябрь ҳолатига кўра)
Спорт фуқаролигини ўзгартирган сана
2025 йил декабрь
Бош мақсад
Лос-Анжелес—2028 Олимпия ўйинлари йўлланмасини қўлга киритиш ва Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиш
Энг йирик муваффақиятлари (2026)
Токио WTA 500 ярим финали, US Open ва Уимблдон мусобақаларида 3-босқич
Сизнингча, Камилла Раҳимова 2028 йилги Олимпиадагача бўлган даврда ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолиб, топ-30 теннисчилар қаторига кира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек теннисининг янги юлдузи Камилла Раҳимованинг жаҳон ареналаридаги иштироки ва Олимпиада сари қўяётган қадамларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Бу ҳамда бошқа энг долзарб спорт янгиликларидан хабардор бўлиш учун бизни кузатишда давом этинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…