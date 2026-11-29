Сергей Фомин Грециядаги «Челленжер» турнирида чемпионликни қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик теннисчи Сергей Фомин Грециянинг Херсониссос шаҳрида ўтказилган «Челленжер 50» туркумидаги Ҳерсониссос Чалленгер 4 турнирида жуфтлик баҳслари чемпионига айланди.
- Фомин украиналик шериги Олексий Крутих билан биргаликда финалда италиялик Якопо Вазами ва Джанлука Каденассо жуфтлигини 3/6, 6/1, 10/5 ҳисобида мағлуб этди.
- Бир соат бир дақиқа давом этган ҳал қилувчи баҳсда ўзбек-украин тандеми катта тай-брекдаги устунлик эвазига бош совринга эга чиқди.
Грециянинг Херсониссос шаҳрида мукофот жамғармаси 56 700 еврони ташкил этувчи «Челленжер 50» туркумидаги нуфузли Hersonissos Challenger 4 теннис турнири бўлиб ўтмоқда. Эътиборлиси, мусобақанинг жуфтлик баҳсларида Ўзбекистоннинг биринчи ракеткаси Сергей Фомин бош совринга эга чиқди.
Иродали ғалаба ва катта тай-брекдаги устунлик
Ҳамюртимиз украиналик Олексий Крутих билан тандем ҳосил қилган ҳолда мусобақанинг ҳал қилувчи финал учрашувида италиялик теннисчилар — Якопо Вазами ва Жанлука Каденассо жуфтлигига қарши кортга чиқди.
Илк сетда имкониятни бой берган Фомин ва Крутих иккинчи сетда ўйин тизгинини тўлиқ қўлга олиб, ҳисобни тенглаштиришди. Ҳал қилувчи катта тай-брекда эса 10:5 ҳисобида устун келган ўзбек-украин жуфтлиги турнир чемпионлигини расмийлаштирди. Бор-йўғи 1 соату 1 дақиқа давом этган беллашувда ҳар икки тандем иккитадан эйс зарбасини амалга оширди.
Финал учрашуви қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тоифа
Hersonissos Challenger 4 («Челленжер 50» туркуми) — Херсониссос, Греция
Мукофот жамғармаси
56 700 евро
Йўналиш ва босқич
Жуфтлик баҳслари, Финал
Ғолиб жуфтлик
Сергей Фомин (Ўзбекистон) / Олексий Крутих (Украина)
Финалчи рақиблар
Якопо Вазами / Жанлука Каденассо (Италия)
Учрашув ҳисоби
3/6, 6/1, 10/5 (катта тай-брекда)
Ўйин давомийлиги ва эйслар
1 соат 1 дақиқа; ҳар икки томонда 2 тадан эйс
Сизнингча, Грециядаги ушбу чемпионлик Ўзбекистоннинг биринчи ракеткаси Сергей Фоминга яқинлашиб келаётган халқаро турнирларда яккалик баҳсларида ҳам юқори натижалар қайд этиш учун қандай руҳий туртки беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек тенниси вакилларининг жаҳон кортларидаги зафарларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…