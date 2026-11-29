«Ланс» ҳужумчиси Абдалла Сима Франция чемпионатида пента-трик қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия Лига 1 мусобақасининг 12-турида «Ланс» ҳужумчиси Абдалла Сима «Анже» дарвозасига бешта гол уриб, пента-трик қайд этди.
- 25 ёшли сенегаллик футболчи 43, 64, 70, 76 ва 81-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг 5:2 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.
- Сима сўнгги 40 йил ичида Франсия чемпионатида бир ўйинда бешта гол урган иккинчи футболчига айланди.
Франция Лига 1 мусобақасининг 12-тури доирасида «Ланс» сафарда «Анже» меҳмони бўлиб, 5:2 ҳисобида йирик ғалаба қозонди. Ушбу баҳснинг бош қаҳрамонига айланган «Ланс»нинг 25 ёшли сенегаллик ҳужумчиси Абдалла Сима рақиб дарвозасига бешта гол уриб, пента-трик расмийлаштирди.
17 дақиқа ичидаги 4 та гол ва 12 йилдан сўнг такрорланган рекорд
Учрашувнинг биринчи бўлимида Аминнинг голи эвазига «Анже» ҳисобни очган бўлса-да, 43-дақиқада Абдалла Сима мувозанатни тиклади. Иккинчи бўлим бошида (48-дақиқа) Амин яна мезбонларни олдинга олиб чиқди, аммо шундан сўнг майдонда фақат сенегаллик форварднинг бенефиси кузатилди.
Сима 64, 70, 76 ва 81-дақиқаларда — атиги 17 дақиқа ичида яна тўрт бор рақиб дарвозабонини ожиз қолдириб, «Ланс»нинг иродали ва йирик ғалабасини таъминлади. Эътиборлиси, футболчи чемпионатдаги бундан аввалги олтита ўйинида атиги битта гол урган, ўтган мавсум давомида эса бор-йўғи иккита гол билан кифояланган эди.
Шу тариқа, Абдалла Сима Франция чемпионатида сўнгги 40 йил ичида бир ўйинда бешта гол урган иккинчи футболчи бўлди. Бунга қадар Лига 1 да сўнгги пента-трик 2014 йилда қайд этилган бўлиб, ўшанда «Ницца» ҳужумчиси Карлос Эдуардо «Генгам»га қарши учрашувда (7:2) бешта тўп киритган эди.
Учрашув қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Франция Лига 1, 12-тур
Учрашув ва натижа
«Анже» — «Ланс» 2:5
Голлар
Амин (20', 48') — Абдалла Сима (43', 64', 70', 76', 81')
Футболчи маълумотлари
Абдалла Сима (25 ёш, Сенегал, «Ланс» ҳужумчиси)
Тарихий натижа
Франция чемпионатида сўнгги 40 йилда пента-трик қайд этган иккинчи футболчи (2014 йилда «Ницца» футболчиси Карлос Эдуардодан кейин илк бор)
Сизнингча, бир ўйинда 5 та гол уриб тарихга кирган Абдалла Сима ушбу мавсумда Франция Лига 1 тўпурарлар пойгасида ҳам етакчилик учун кураша оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Франция чемпионати ҳамда жаҳон футболидаги энг шов-шувли рекордларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…