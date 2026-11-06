ДХХ Раиси Самарқанддаги ШҲТ форумида рақамли таҳдидлар ҳақида огоҳлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтказилган «ШҲТ плюс» экспертлар мулоқотида ДХХ раиси Баҳодир Қурбонов халқаро террористик гуруҳлар рақамли технологиялардан фаол фойдаланаётгани ҳақида огоҳлантирди.
- 2026 йилда экстремистик ва террорчилик хусусиятига эга 49 мингдан ортиқ интернет-ресурс аниқланган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 14 фоизга ошган.
- Ўзбекистон эса 2026 йилги Глобал терроризм индексида 96-ўринни эгаллаб, дунё миқёсида «минимал хавф» тоифасига киритилди.
2026 йил 6 ноябрь куни Самарқанд шаҳрида Хавфсизлик масалалари бўйича биринчи «ШҲТ плюс» экспертлар мулоқоти ўз ишини бошлади. Нуфузли тадбирни Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) Раиси, генерал-полковник Баҳодир Қурбонов кириш сўзи билан очиб берди.
ДХХ раҳбари ўз маърузасида халқаро террористик ва экстремистик гуруҳлар бугунги кунда ўз бузғунчи мафкурасини кенг ёйиш, тарафдорларни ёллаш, терактларни молиялаштириш ва режалаштиришда рақамли технологиялардан ниҳоятда фаол фойдаланаётганига алоҳида эътибор қаратди.
Бир йилда 49 мингдан ортиқ радикал ресурслар: Рақамлар ва тенденция
Генерал-полковник Баҳодир Қурбонов интернет тармоғидаги хавф кўлами тобора кенгайиб бораётганини аниқ статистик далиллар билан очиқлади:
14 фоизлик кескин ўсиш: «Биргина 2026 йилда экстремистик ва террорчилик хусусиятига эга 49 мингдан зиёд интернет-ресурс аниқланди. Бу 2025 йилги кўрсаткичга (43 мингга яқин) нисбатан нақд 14 фоизга кўпдир», — деди ДХХ раиси;
Глобал хавф тенденцияси: Мазкур рақамлар радикал ва бузғунчи ғояларни тарқатишда чегара билмас виртуал макон асосий қуролга айланиб қолганини кўрсатмоқда.
Глобал терроризм индекси: Ўзбекистон энг хавфсиз мамлакатлар қаторида
Мамлакатда 2021–2026 йилларга мўлжалланган Экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича миллий стратегияни амалга ошириш доирасида идоралараро ва халқаро ҳамкорлик тизими тубдан такомиллаштирилди:
96-поғона ва минимал хавф: Амалга оширилган тизимли ишлар халқаро баҳолашларда ўз аксини топмоқда. Жумладан, 2026 йилги Глобал терроризм индексида Ўзбекистон 96-ўринни эгаллаб, дунё миқёсида «минимал хавф» тоифасига киритилди;
Миллий ёндашув натижаси: Мазкур халқаро баҳо Ўзбекистоннинг хавфсизликни таъминлаш ва радикализмнинг олдини олиш бўйича танлаган миллий стратегияси юқори самарадорлик бераётганининг яққол исботи бўлди.
Сунъий интеллект ва рақамли хавфсизлик: Янги давр талаблари
ДХХ раҳбари замонавий трансформация даврида хавфсизликни сақлаш бўйича олдинда турган энг муҳим вазифаларни белгилаб берди:
Янги тактикаларни фош этиш: Кибермуҳитда террорчилар қўллаётган янги шакл, усул ва яширин механизмларни ўз вақтида аниқлаш ва зарарсизлантириш;
Сунъий интеллектдан ноқонуний фойдаланишнинг олдини олиш: Генератив сунъий интеллект технологияларидан террорчилик ва манипуляция мақсадларида фойдаланиш хавфига қарши илғор тўсиқларни яратиш;
Мувофиқлаштирилган амалиёт: Самарқанддаги «ШҲТ плюс» мулоқоти доирасида барча ҳамкор давлатлар иштирокида хавфсизликка мавжуд таҳдидларни бартараф этишга қаратилган ягона профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқилади.
Изоҳлар 0
…