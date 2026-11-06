ДХХ Раиси Самарқанддаги ШҲТ форумида рақамли таҳдидлар ҳақида огоҳлантирди

·61·Ўзбекистон
ДХХ Раиси Самарқанддаги ШҲТ форумида рақамли таҳдидлар ҳақида огоҳлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтказилган «ШҲТ плюс» экспертлар мулоқотида ДХХ раиси Баҳодир Қурбонов халқаро террористик гуруҳлар рақамли технологиялардан фаол фойдаланаётгани ҳақида огоҳлантирди.
  • 2026 йилда экстремистик ва террорчилик хусусиятига эга 49 мингдан ортиқ интернет-ресурс аниқланган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 14 фоизга ошган.
  • Ўзбекистон эса 2026 йилги Глобал терроризм индексида 96-ўринни эгаллаб, дунё миқёсида «минимал хавф» тоифасига киритилди.

2026 йил 6 ноябрь куни Самарқанд шаҳрида Хавфсизлик масалалари бўйича биринчи «ШҲТ плюс» экспертлар мулоқоти ўз ишини бошлади. Нуфузли тадбирни Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) Раиси, генерал-полковник Баҳодир Қурбонов кириш сўзи билан очиб берди.

ДХХ раҳбари ўз маърузасида халқаро террористик ва экстремистик гуруҳлар бугунги кунда ўз бузғунчи мафкурасини кенг ёйиш, тарафдорларни ёллаш, терактларни молиялаштириш ва режалаштиришда рақамли технологиялардан ниҳоятда фаол фойдаланаётганига алоҳида эътибор қаратди.

Бир йилда 49 мингдан ортиқ радикал ресурслар: Рақамлар ва тенденция

Генерал-полковник Баҳодир Қурбонов интернет тармоғидаги хавф кўлами тобора кенгайиб бораётганини аниқ статистик далиллар билан очиқлади:

  • 14 фоизлик кескин ўсиш: «Биргина 2026 йилда экстремистик ва террорчилик хусусиятига эга 49 мингдан зиёд интернет-ресурс аниқланди. Бу 2025 йилги кўрсаткичга (43 мингга яқин) нисбатан нақд 14 фоизга кўпдир», — деди ДХХ раиси;

  • Глобал хавф тенденцияси: Мазкур рақамлар радикал ва бузғунчи ғояларни тарқатишда чегара билмас виртуал макон асосий қуролга айланиб қолганини кўрсатмоқда.

Глобал терроризм индекси: Ўзбекистон энг хавфсиз мамлакатлар қаторида

Мамлакатда 2021–2026 йилларга мўлжалланган Экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича миллий стратегияни амалга ошириш доирасида идоралараро ва халқаро ҳамкорлик тизими тубдан такомиллаштирилди:

  • 96-поғона ва минимал хавф: Амалга оширилган тизимли ишлар халқаро баҳолашларда ўз аксини топмоқда. Жумладан, 2026 йилги Глобал терроризм индексида Ўзбекистон 96-ўринни эгаллаб, дунё миқёсида «минимал хавф» тоифасига киритилди;

  • Миллий ёндашув натижаси: Мазкур халқаро баҳо Ўзбекистоннинг хавфсизликни таъминлаш ва радикализмнинг олдини олиш бўйича танлаган миллий стратегияси юқори самарадорлик бераётганининг яққол исботи бўлди.

Сунъий интеллект ва рақамли хавфсизлик: Янги давр талаблари

ДХХ раҳбари замонавий трансформация даврида хавфсизликни сақлаш бўйича олдинда турган энг муҳим вазифаларни белгилаб берди:

  • Янги тактикаларни фош этиш: Кибермуҳитда террорчилар қўллаётган янги шакл, усул ва яширин механизмларни ўз вақтида аниқлаш ва зарарсизлантириш;

  • Сунъий интеллектдан ноқонуний фойдаланишнинг олдини олиш: Генератив сунъий интеллект технологияларидан террорчилик ва манипуляция мақсадларида фойдаланиш хавфига қарши илғор тўсиқларни яратиш;

  • Мувофиқлаштирилган амалиёт: Самарқанддаги «ШҲТ плюс» мулоқоти доирасида барча ҳамкор давлатлар иштирокида хавфсизликка мавжуд таҳдидларни бартараф этишга қаратилган ягона профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқилади.

ШҲТ плюсДХХБаҳодир ҚурбоновГлобал терроризм индекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев кибермакондаги хавфли таҳдидлардан огоҳлантирдиШавкат Мирзиёев кибермакондаги хавфли таҳдидлардан огоҳлантирдиБугун 18:51Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўлади19 август 16:09Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот берди4 сентябр 10:14Самарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланадиСамарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланади4 ноябр 12:32Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс биринчи экспертлар мулоқоти иштирокчиларига мурожаатХавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс биринчи экспертлар мулоқоти иштирокчиларига мурожаатБугун 19:16“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида20 октябр 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди