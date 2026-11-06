Рапунзел эртаги ҳаётга кўчди: блогер уйини сеҳрли минорага айлантириб кўпчиликнинг эътиборини тортди (видео)

·13·Дунё
Рапунзел эртаги ҳаётга кўчди: блогер уйини сеҳрли минорага айлантириб кўпчиликнинг эътиборини тортди (видео)

Америкалик блогер Микара Тюэрс Ҳеллоуин байрамига ноодатий ва ижодий либос тайёрлаб, ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди. У Disney мультфильмидаги Рапунзел образини гавдалантириш билан бирга, қаҳрамон яшаган минорани ҳам ўз уйининг ҳовлисида яратди.

Блогернинг асосий ғояси болаларга ширинликларни Рапунзелнинг узун сочлари ёрдамида етказиш бўлган. Бунинг учун у соч ўримига кичик саватча боғлаб, уни чироқлар билан безатди. Болалар ширинлик олиш учун келганида, саватча юқоридан пастга туширилди.

Микара Тюэрс тайёргарлик жараёнини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида мунтазам намойиш этиб борди. Унинг турмуш ўртоғи, ҳайкалтарош Ден Чудзински ҳам бу ишда ёрдам берди. У Флин Райдер образини гавдалантирди. Яна бир аёл эса Рапунзелнинг асардаги асраб олувчи онаси Готел ролини ижро этди.

Миноранинг олд қисми қурилишда ишлатиладиган пенопластдан тайёрланиб, уйнинг кириш қисмига ўрнатилди. Рапунзел қиёфасини тўлдириш учун блогер сунъий гуллар билан безатилган узун парикдан фойдаланди.

Маҳаллий аёллардан бири ҳовлида ташкил этилган байрам видеосини эълон қилиб, уни «Бир умрга татигулик Hellouin хотиралари» дея таърифлади.

Огаё штатининг Финдли шаҳрида яшовчи Микара Тюэрс ноодатий ва мураккаб костюмлар, хусусан, Disney маликалари либосларини яратиши билан танилган. Унинг YouTube каналига 2,7 миллиондан ортиқ киши обуна бўлган.

Микара ТюэрсҲеллоуинРапунзелДен Чудзински
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди24 сентябр 21:0524 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)1 сентябр 15:08Эфиопияда буқа ва эшак ўртасидаги ноодатий яқинлик олимлар эътиборини тортдиЭфиопияда буқа ва эшак ўртасидаги ноодатий яқинлик олимлар эътиборини тортдиБугун 18:12Сув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олдиСув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олдиБугун 12:34Туркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлдиТуркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлдиБугун 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди