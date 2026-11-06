Рапунзел эртаги ҳаётга кўчди: блогер уйини сеҳрли минорага айлантириб кўпчиликнинг эътиборини тортди (видео)
Америкалик блогер Микара Тюэрс Ҳеллоуин байрамига ноодатий ва ижодий либос тайёрлаб, ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди. У Disney мультфильмидаги Рапунзел образини гавдалантириш билан бирга, қаҳрамон яшаган минорани ҳам ўз уйининг ҳовлисида яратди.
Блогернинг асосий ғояси болаларга ширинликларни Рапунзелнинг узун сочлари ёрдамида етказиш бўлган. Бунинг учун у соч ўримига кичик саватча боғлаб, уни чироқлар билан безатди. Болалар ширинлик олиш учун келганида, саватча юқоридан пастга туширилди.
Микара Тюэрс тайёргарлик жараёнини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида мунтазам намойиш этиб борди. Унинг турмуш ўртоғи, ҳайкалтарош Ден Чудзински ҳам бу ишда ёрдам берди. У Флин Райдер образини гавдалантирди. Яна бир аёл эса Рапунзелнинг асардаги асраб олувчи онаси Готел ролини ижро этди.
Миноранинг олд қисми қурилишда ишлатиладиган пенопластдан тайёрланиб, уйнинг кириш қисмига ўрнатилди. Рапунзел қиёфасини тўлдириш учун блогер сунъий гуллар билан безатилган узун парикдан фойдаланди.
Маҳаллий аёллардан бири ҳовлида ташкил этилган байрам видеосини эълон қилиб, уни «Бир умрга татигулик Hellouin хотиралари» дея таърифлади.
Огаё штатининг Финдли шаҳрида яшовчи Микара Тюэрс ноодатий ва мураккаб костюмлар, хусусан, Disney маликалари либосларини яратиши билан танилган. Унинг YouTube каналига 2,7 миллиондан ортиқ киши обуна бўлган.
Изоҳлар 0
…