Эфиопияда буқа ва эшак ўртасидаги ноодатий яқинлик олимлар эътиборини тортди

·6·Дунё
Эфиопияда буқа ва эшак ўртасидаги ноодатий яқинлик олимлар эътиборини тортди

Эфиопияда тадқиқотчилар бир-бирига ўзгача муносабатда бўладиган буқа ва эшакни кузатишди. Олимларнинг таъкидлашича, ушбу ҳолат ҳайвонлар ўртасидаги ижтимоий алоқалар ва хатти-ҳаракатлар кутилганидан анча мураккаб бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Пиза университети олимлари Андре Бейрао да Круз ва Мартина Франческо экспедиция давомида Ахиллес лақабли буқа ҳамда Патрокл номли эркак эшакнинг ноодатий муносабатига гувоҳ бўлишган.

Аниқланишича, икки ҳайвон турли эгаларга қарашли бўлишига қарамай, кўпинча бир яйловда бирга ўтлаган. Тадқиқотчилар уларни саккиз кун давомида кузатиб, буқанинг эшак устига миниб олиши билан боғлиқ 51 та ҳолатни қайд этишган.

Бундан ташқари, ҳайвонлар бир-бирини ялаш, танасига ишқаланиш ва тумшуқлари билан тегиш каби яқинлик белгиларини ҳам намоён қилган. Қизиғи, бундай хатти-ҳаракатлар буқанинг эшак устига чиқишидан олдин ҳам, кейин ҳам кузатилган.

Олимлар ҳайвонларга қадимги юнон мифологиясидаги Ахиллес ва Патрокл қаҳрамонлари номини беришган. Уларнинг ўртасидаги яқин муносабатлар айрим талқинларда романтик алоқа сифатида ҳам изоҳланади.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, буқа ва эшак ўртасидаги ҳолатни фақат жинсий хатти-ҳаракат билан изоҳлаш тўғри бўлмайди. Ҳайвонларнинг бир-бирини мунтазам излагани ва ўзаро яқинлик кўрсатгани улар ўртасида алоҳида ижтимоий боғлиқлик шаклланган бўлиши мумкинлигини англатади.

Шу билан бирга, олимлар ҳайвонларнинг ички кечинмаларини аниқ билиш ёки бундай муносабатнинг асл сабабини қатъий белгилаш ҳозирча имконсизлигини қайд этишмоқда.

ЭфиопияПиза университетиҳайвонлар психологиясиэволюцион биология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиИталиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатди26 октябр 23:44Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилди15 сентябр 15:23Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)1 сентябр 12:07Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?13 сентябр 01:14Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиПарашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди15 июн 13:30Сув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олдиСув остидаги хавф: Кучли бўрондан сўнг Флорида кўчаларини тимсоҳлар эгаллаб олдиБугун 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди