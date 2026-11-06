Асал Шодиева Париж кузидан таассуротларини мухлислари билан бўлишди (видео)
Актриса Асал Шодиева айни кунларда Франция пойтахти Париж шаҳрида саёҳат қилмоқда. У ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида сафар давомида олинган сурат ва видеоларни мухлислари билан бўлишди.
Актриса, хусусан, машҳур Эйфель минораси қаршисида суратга тушган. У эълон қилган лавҳаларига «Бу биз бўлишимиз мумкин эди — сен ва мен. Парижда куз жуда гўзал», дея изоҳ қолдирган.
Шодиеванинг ушбу постида турмуш ўртоғи кўринмагани ҳам эътибор тортди. Актриса Парижга ким билан боргани ёки саёҳатни ёлғиз давом эттираётгани ҳақида қўшимча маълумот бермаган.
Изоҳлар 0
…