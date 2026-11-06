Энди тадбиркорлар фаолиятини вақтинча тўхтатиб, солиқ тўлашдан озод бўлиши мумкин

·1·Иқтисодиёт
Энди тадбиркорлар фаолиятини вақтинча тўхтатиб, солиқ тўлашдан озод бўлиши мумкин

Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳитини қўллаб-қувватлаш ва бизнес юритишдаги ортиқча молиявий юкни енгиллаштиришга қаратилган муҳим қонунчилик ўзгариши расман амалиётга киритилди. Янги тартибга биноан, эндиликда тадбиркорлик субъектлари ўз ихтиёрига кўра ариза топшириб, фаолиятини вақтинча тўхтатиши ва шу давр учун солиқ ҳисобланишини ҳам тўхтатиб туриши мумкин бўлди.

Мазкур тартиб 2026 йил 17 августдаги ЎРҚ-1168-сонли Қонун билан мустаҳкамлаб қўйилди.

Янги қонун қандай енгилликлар беради?

Қонунчиликдаги янгилик тадбиркор фаолияти тўхтаб турган вақтда унга нисбатан қуйидаги мажбуриятлар тўлиқ тўхтатилишини кафолатлайди:

  • Солиқ ҳисоботларини топширмаслик: Фаолият вақтинча тўхтатилган давр мобайнида солиқ органларига даврий солиқ ҳисоботларини тақдим этиш талаб қилинмайди;

  • Статистика ҳисоботларидан озод этилиш: Давлат статистика органларига мажбурий ҳисоботларни топшириш зарурати бекор бўлади;

  • Солиқ ҳисобланмаслиги: Энг асосийси, мазкур муддат давомида тадбиркорнинг ўзи ҳамда унинг ҳар бир ёлланма ходимига нисбатан солиқлар ва мажбурий тўловлар ҳисобланмайди.

Ариза асосидаги тартиб: Бу нима учун муҳим?

Илгари тадбиркор ўз фаолиятини вақтинча юритмаган тақдирда ҳам «ноль» кўрсаткичли ҳисоботларни мунтазам топшириб туриш ёки муайян мажбурий солиқ тўловларини тўлашга мажбур бўлар эди.

Янги механизм эса бизнес эгаларига фаолиятдаги вақтинчалик танаффуслар (молиявий қийинчиликлар, таъмирлаш, фаолият йўналишини қайта кўриб чиқиш каби даврлар) пайтида корхонани ёпиб юбормасдан, қонуний ва хотиржам тарзда тикланиш имконини беради. Мазкур енгилликлар фақат фаолият вақтинча тўхтатилган расмий муддат давомида амал қилади.

ТадбиркорликСолиқ қонунчилигиЎРҚ-1168Бизнесни қўллаб-қувватлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?6 август 10:10Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиОилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайди30 август 13:31Кичик бизнес субъектлари мисли кўрилмаган тарихий имтиёзларга эга бўлдиКичик бизнес субъектлари мисли кўрилмаган тарихий имтиёзларга эга бўлди30 май 13:14Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?18 июл 19:17Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?31 июл 22:33Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?24 июн 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди