Энди тадбиркорлар фаолиятини вақтинча тўхтатиб, солиқ тўлашдан озод бўлиши мумкин
Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳитини қўллаб-қувватлаш ва бизнес юритишдаги ортиқча молиявий юкни енгиллаштиришга қаратилган муҳим қонунчилик ўзгариши расман амалиётга киритилди. Янги тартибга биноан, эндиликда тадбиркорлик субъектлари ўз ихтиёрига кўра ариза топшириб, фаолиятини вақтинча тўхтатиши ва шу давр учун солиқ ҳисобланишини ҳам тўхтатиб туриши мумкин бўлди.
Мазкур тартиб 2026 йил 17 августдаги ЎРҚ-1168-сонли Қонун билан мустаҳкамлаб қўйилди.
Янги қонун қандай енгилликлар беради?
Қонунчиликдаги янгилик тадбиркор фаолияти тўхтаб турган вақтда унга нисбатан қуйидаги мажбуриятлар тўлиқ тўхтатилишини кафолатлайди:
Солиқ ҳисоботларини топширмаслик: Фаолият вақтинча тўхтатилган давр мобайнида солиқ органларига даврий солиқ ҳисоботларини тақдим этиш талаб қилинмайди;
Статистика ҳисоботларидан озод этилиш: Давлат статистика органларига мажбурий ҳисоботларни топшириш зарурати бекор бўлади;
Солиқ ҳисобланмаслиги: Энг асосийси, мазкур муддат давомида тадбиркорнинг ўзи ҳамда унинг ҳар бир ёлланма ходимига нисбатан солиқлар ва мажбурий тўловлар ҳисобланмайди.
Ариза асосидаги тартиб: Бу нима учун муҳим?
Илгари тадбиркор ўз фаолиятини вақтинча юритмаган тақдирда ҳам «ноль» кўрсаткичли ҳисоботларни мунтазам топшириб туриш ёки муайян мажбурий солиқ тўловларини тўлашга мажбур бўлар эди.
Янги механизм эса бизнес эгаларига фаолиятдаги вақтинчалик танаффуслар (молиявий қийинчиликлар, таъмирлаш, фаолият йўналишини қайта кўриб чиқиш каби даврлар) пайтида корхонани ёпиб юбормасдан, қонуний ва хотиржам тарзда тикланиш имконини беради. Мазкур енгилликлар фақат фаолият вақтинча тўхтатилган расмий муддат давомида амал қилади.
Изоҳлар 0
…