Янги жаҳон рекорди: Акбар Жўраев Жаҳон чемпионатида олтин медалга эга бўлди (видео)

·36·Спорт
Янги жаҳон рекорди: Акбар Жўраев Жаҳон чемпионатида олтин медалга эга бўлди (видео)

Хитойнинг Нинбо шаҳрида оғир атлетика бўйича бўлиб ўтаётган катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юксак ғалабасини тантана қилди. Олимпия ўйинлари ғолиби ва дунёнинг энг кучли оғир атлетикачиларидан бири Акбар Жўраев навбатдаги тарихий натижани қайд этди.

-110 кг вазн тоифасида супачага чиққан ўзбекистонлик полвон даст кўтариш машқида барча рақибларини ортда қолдириб, олтин медалга эга чиқиш билан бирга, ўзига тегишли бўлган жаҳон рекордини ҳам янгилади.

198 килограммлик рекорд: Фактлар ва рақамлар

Акбар Жўраевнинг бу галги иштироки яна бир бор унинг сайёрадаги энг кучли атлетлардан бири эканини намойиш этди:

  • Рекордни янгилаш: Жўраев даст кўтариш машқида нақд 198 кг оғирликдаги штангани бўйсундириб, ўзининг аввалги жаҳон рекордини янгилади;

  • Мутлақ етакчилик: Ушбу натижа орқали ҳамюртимиз кичик олтин медални нақд қилиб, иккикураш баҳсларида ҳам чемпионлик учун муҳим устунликни таъминлади;

  • Маҳорат ва барқарорлик: Ўзбек оғир атлетикаси етакчиси халқаро мусобақаларда мунтазам равишда рекордларни янгилаб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаб келмоқда.

Нинбодаги ушбу тарихий ғалаба Ўзбекистон оғир атлетика мактабининг жаҳон майдонларидаги етакчи мавқеини яна бир бор мустаҳкамлади.

Акбар ЖўраевОғир атлетикаЖаҳон чемпионатиНинбо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ўсмир цикадалар овозидан эшитиш қобилиятини вақтинча йўқотдиХитойда ўсмир цикадалар овозидан эшитиш қобилиятини вақтинча йўқотди1 ноябр 16:0970 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади4 октябр 21:25Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиАкбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади29 сентябр 12:09Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд29 сентябр 12:12Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози