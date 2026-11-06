Янги жаҳон рекорди: Акбар Жўраев Жаҳон чемпионатида олтин медалга эга бўлди (видео)
Хитойнинг Нинбо шаҳрида оғир атлетика бўйича бўлиб ўтаётган катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юксак ғалабасини тантана қилди. Олимпия ўйинлари ғолиби ва дунёнинг энг кучли оғир атлетикачиларидан бири Акбар Жўраев навбатдаги тарихий натижани қайд этди.
-110 кг вазн тоифасида супачага чиққан ўзбекистонлик полвон даст кўтариш машқида барча рақибларини ортда қолдириб, олтин медалга эга чиқиш билан бирга, ўзига тегишли бўлган жаҳон рекордини ҳам янгилади.
198 килограммлик рекорд: Фактлар ва рақамлар
Акбар Жўраевнинг бу галги иштироки яна бир бор унинг сайёрадаги энг кучли атлетлардан бири эканини намойиш этди:
Рекордни янгилаш: Жўраев даст кўтариш машқида нақд 198 кг оғирликдаги штангани бўйсундириб, ўзининг аввалги жаҳон рекордини янгилади;
Мутлақ етакчилик: Ушбу натижа орқали ҳамюртимиз кичик олтин медални нақд қилиб, иккикураш баҳсларида ҳам чемпионлик учун муҳим устунликни таъминлади;
Маҳорат ва барқарорлик: Ўзбек оғир атлетикаси етакчиси халқаро мусобақаларда мунтазам равишда рекордларни янгилаб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаб келмоқда.
Нинбодаги ушбу тарихий ғалаба Ўзбекистон оғир атлетика мактабининг жаҳон майдонларидаги етакчи мавқеини яна бир бор мустаҳкамлади.
Изоҳлар 0
…