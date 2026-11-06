Бахтли қучоқлашув: бўғма илон чангалига тушган коала боласи қандай омон қолди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Австралиянинг Брисбен шаҳрида Нелл исмли аёл 1,5 метрлик питон чангалига тушиб қолган коала боласини ўз ҳаётини хавф остига қўйиб қутқариб қолди.
- Аёл илоннинг сиқув ҳалқаларини бармоқлари билан ечиб, жониворни ўлимдан сақлаб қолди ва уни дарахтдаги онасининг ёнига қайтарди.
- Қутқарув жараёнида питонга зарар етказилмай, у хавфсизроқ ҳудудга кўчирилди.
Австралиянинг Брисбен шаҳридаги табиат қўриқхоналаридан бирида содир бўлган кутилмаган ва ҳаяжонли ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Нэлл исмли маҳаллий аёл ити билан одатий сайр қилиб юрган вақтида, улкан бўғма илон чангалига тушиб қолган митти коала боласини ўз ҳаётини хавф остига қўйиб, очиқ қўллари билан қутқариб қолди.
Гувоҳлар ва табиат ҳимоячилари аёлнинг совуққонлиги ва жасоратини чинакам қаҳрамонлик сифатида баҳоламоқда.
Чорасиз она ва 1,5 метрлик питон: Воқеа қандай юз берди?
Сайр давомида атрофдаги қушларнинг ваҳимали чуғурлашини эшитган аёл кутилмаган манзарага гувоҳ бўлди:
Ҳаёт-мамот кураши: Тахминан 1,5 метр узунликдаги питон коала боласига маҳкам ўралиб, уни бўғиб ўлдиришга ҳаракат қилаётган эди;
Она коаланинг чорасизлиги: Шу яқинда турган она коала боласини йиртқичдан асраб қолиш учун зўр бериб илонни тирнаётган, аммо барибир кучи етмаётган бўлган;
Бир лаҳзалик қарор: Нэлл бир сония ҳам иккиланмасдан, бир-бирига ўралиб қолган коала боласи ва питонни тўғридан-тўғри ердан кўтариб олган. У ўз бармоқлари билан илоннинг сиқув ҳалқаларини бирма-бир ечиб, жониворни ўлим чангалидан озод этди.
Табиат уйғунлиги: Коала ҳам, илон ҳам омон қолди
Қутқарув жараёни ҳар икки ёввойи жонзотга нисбатан алоҳида эҳтиёткорлик билан амалга оширилди:
Оиланинг бирлашиши: Нэлл коала боласининг шикастланмагани ва эркин нафас олаётганига ишонч ҳосил қилгач, уни дарахтда кутиб турган онасининг ёнига қўйиб юборди. Бироз вақт ўтиб, она ва бола бир-бирини бағрига босганча тинчланиб, хавфсиз баландликка чиқиб олишди;
Питонга зарар етказилмади: Аёл йиртқич илонни ҳам жазоламади. Уни қўлига эҳтиёткорлик билан ўраб, дарахтлар ва коалалардан анча узоқ бўлган хавфсизроқ яшил ҳудудга элтиб қўйди.
«Тишлаганидан афсусланмайман»: Қаҳрамон аёлнинг сўзлари
Мазкур драматик жараёнда питон Нэллга ташланмаган бўлса-да, ваҳимага тушган кичик коала унинг елкасига ёпишиб олиб, қўрқувдан бироз тирнаб ва тишлаб олган:
Эзгу мақсад: Аёл ўз танасидаги жароҳатлардан мутлақо хафа эмаслигини таъкидлади;
Табиатни асрашга чорлов: Нэллнинг айтишича, ушбу воқеа видеоси тармоқларда шунчаки шов-шув бўлиб қолмай, одамлар онгида она табиатга нисбатан меҳр ва ёввойи ҳайвонларни асраб-авайлаш истагини кучайтиришини чин дилдан истайди.
Изоҳлар 0
…