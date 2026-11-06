Бахтли қучоқлашув: бўғма илон чангалига тушган коала боласи қандай омон қолди? (видео)

·112·Дунё
Бахтли қучоқлашув: бўғма илон чангалига тушган коала боласи қандай омон қолди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Австралиянинг Брисбен шаҳрида Нелл исмли аёл 1,5 метрлик питон чангалига тушиб қолган коала боласини ўз ҳаётини хавф остига қўйиб қутқариб қолди.
  • Аёл илоннинг сиқув ҳалқаларини бармоқлари билан ечиб, жониворни ўлимдан сақлаб қолди ва уни дарахтдаги онасининг ёнига қайтарди.
  • Қутқарув жараёнида питонга зарар етказилмай, у хавфсизроқ ҳудудга кўчирилди.

Австралиянинг Брисбен шаҳридаги табиат қўриқхоналаридан бирида содир бўлган кутилмаган ва ҳаяжонли ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Нэлл исмли маҳаллий аёл ити билан одатий сайр қилиб юрган вақтида, улкан бўғма илон чангалига тушиб қолган митти коала боласини ўз ҳаётини хавф остига қўйиб, очиқ қўллари билан қутқариб қолди.

Гувоҳлар ва табиат ҳимоячилари аёлнинг совуққонлиги ва жасоратини чинакам қаҳрамонлик сифатида баҳоламоқда.

Чорасиз она ва 1,5 метрлик питон: Воқеа қандай юз берди?

Сайр давомида атрофдаги қушларнинг ваҳимали чуғурлашини эшитган аёл кутилмаган манзарага гувоҳ бўлди:

  • Ҳаёт-мамот кураши: Тахминан 1,5 метр узунликдаги питон коала боласига маҳкам ўралиб, уни бўғиб ўлдиришга ҳаракат қилаётган эди;

  • Она коаланинг чорасизлиги: Шу яқинда турган она коала боласини йиртқичдан асраб қолиш учун зўр бериб илонни тирнаётган, аммо барибир кучи етмаётган бўлган;

  • Бир лаҳзалик қарор: Нэлл бир сония ҳам иккиланмасдан, бир-бирига ўралиб қолган коала боласи ва питонни тўғридан-тўғри ердан кўтариб олган. У ўз бармоқлари билан илоннинг сиқув ҳалқаларини бирма-бир ечиб, жониворни ўлим чангалидан озод этди.

Табиат уйғунлиги: Коала ҳам, илон ҳам омон қолди

Қутқарув жараёни ҳар икки ёввойи жонзотга нисбатан алоҳида эҳтиёткорлик билан амалга оширилди:

  • Оиланинг бирлашиши: Нэлл коала боласининг шикастланмагани ва эркин нафас олаётганига ишонч ҳосил қилгач, уни дарахтда кутиб турган онасининг ёнига қўйиб юборди. Бироз вақт ўтиб, она ва бола бир-бирини бағрига босганча тинчланиб, хавфсиз баландликка чиқиб олишди;

  • Питонга зарар етказилмади: Аёл йиртқич илонни ҳам жазоламади. Уни қўлига эҳтиёткорлик билан ўраб, дарахтлар ва коалалардан анча узоқ бўлган хавфсизроқ яшил ҳудудга элтиб қўйди.

«Тишлаганидан афсусланмайман»: Қаҳрамон аёлнинг сўзлари

Мазкур драматик жараёнда питон Нэллга ташланмаган бўлса-да, ваҳимага тушган кичик коала унинг елкасига ёпишиб олиб, қўрқувдан бироз тирнаб ва тишлаб олган:

  • Эзгу мақсад: Аёл ўз танасидаги жароҳатлардан мутлақо хафа эмаслигини таъкидлади;

  • Табиатни асрашга чорлов: Нэллнинг айтишича, ушбу воқеа видеоси тармоқларда шунчаки шов-шув бўлиб қолмай, одамлар онгида она табиатга нисбатан меҳр ва ёввойи ҳайвонларни асраб-авайлаш истагини кучайтиришини чин дилдан истайди.

БрисбенКоалаПитонТабиатни муҳофаза қилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчи27 июл 03:2130 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган26 сентябр 14:52«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди5 октябр 09:58Ҳиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиҲиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юборди29 июл 18:08Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)14 сентябр 20:19Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақладиИлон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади12 октябр 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди